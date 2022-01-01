Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня
У Луцьку 16 серпня сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень йтиме дощ, якому ввечері на зміну прийде дощ із грозою.

Про це повідомляє Sinoptik.

Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 22 - 24°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 25°С.

На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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