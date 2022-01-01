Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
У Луцьку 16 серпня сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Удень йтиме дощ, якому ввечері на зміну прийде дощ із грозою.
Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 22 - 24°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 25°С.
На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.
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Про це повідомляє Sinoptik.
Повітря зранку не перевищуватиме показника 21°С, вдень коливатиметься між позначками 22 - 24°С, а ввечері термометри волинян показуватимуть 25°С.
На Волині працівники Волинського обласного центру з гідрометеорології прогнозують хмарність з проясненнями, вночі невеликий дощ, вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.
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