На півдні ЗСУ ліквідували два ворожі склади та понад 30 окупантів

На півдні ЗСУ ліквідували два ворожі склади та понад 30 окупантів
На півдні країни Збройні сили України сьогодні ліквідували 31 окупанта.

Про це повідомив в Facebook представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи оперативну обстановку станом на 14.00.

За його даними, також ліквідовані два склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань забезпечено підтверджені втрати ворога у кількості 31 рашиста, танка Т-72, 2 самохідних гармат "Піон", самохідної артустановки, мінометного комплекса "Сані" та двох одиниць автомобільної техніки...", - сказав Назаров.

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Теги: втрати окупантів
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