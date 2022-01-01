На півдні ЗСУ ліквідували два ворожі склади та понад 30 окупантів





Про це повідомив в Владислав Назаров, коментуючи оперативну обстановку станом на 14.00.



За його даними, також ліквідовані два склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці.



"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань забезпечено підтверджені втрати ворога у кількості 31 рашиста, танка Т-72, 2 самохідних гармат "Піон", самохідної артустановки, мінометного комплекса "Сані" та двох одиниць автомобільної техніки...", - сказав Назаров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На півдні країни Збройні сили України сьогодні ліквідували 31 окупанта.Про це повідомив в Facebook представник оперативного командування "Південь", коментуючи оперативну обстановку станом на 14.00.За його даними, також ліквідовані два склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці."Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань забезпечено підтверджені втрати ворога у кількості 31 рашиста, танка Т-72, 2 самохідних гармат "Піон", самохідної артустановки, мінометного комплекса "Сані" та двох одиниць автомобільної техніки...", - сказав Назаров.

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