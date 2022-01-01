На півдні ЗСУ ліквідували два ворожі склади та понад 30 окупантів
Сьогодні, 20:22
На півдні країни Збройні сили України сьогодні ліквідували 31 окупанта.
Про це повідомив в Facebook представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи оперативну обстановку станом на 14.00.
За його даними, також ліквідовані два склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань забезпечено підтверджені втрати ворога у кількості 31 рашиста, танка Т-72, 2 самохідних гармат "Піон", самохідної артустановки, мінометного комплекса "Сані" та двох одиниць автомобільної техніки...", - сказав Назаров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив в Facebook представник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи оперативну обстановку станом на 14.00.
За його даними, також ліквідовані два склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці.
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань забезпечено підтверджені втрати ворога у кількості 31 рашиста, танка Т-72, 2 самохідних гармат "Піон", самохідної артустановки, мінометного комплекса "Сані" та двох одиниць автомобільної техніки...", - сказав Назаров.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Дзвінки в Росію та втеча від поліції: у Луцьку затримали трьох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 21:35
На півдні ЗСУ ліквідували два ворожі склади та понад 30 окупантів
Сьогодні, 20:22
У автокатастрофі на Закарпатті загинули двоє військових з Волині
Сьогодні, 20:06
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
Медіа