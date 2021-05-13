У автокатастрофі на Закарпатті загинули двоє військових з Волині

У автокатастрофі на Закарпатті загинули двоє військових з Волині
Двоє діючих військових з Ковельської громади трагічно загинули минулої суботи, 13 серпня, в автокатастрофі на Закарпатті, куди їхали на ротацію.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

У аварії загинули Лобанов Юрій Володимирович (29.04.1973 р.н.) та Кисляк Юрій Якович (29.05.1978 р.н.).

"Хлопці знову рвалися на схід, де обоє воювали в складі в/ч 9938 Луганського прикордонного загону. Обоє в липні вийшли з пекла Лисичанська, Слов‘янська, Северодонецька.

Зовсім недовго були в Ковелі, щоб підлікуватися, відновитися і повернутися на передову", - написав Ігор Чайка.

Він додав, що Юрій Лобанов - батько загиблого волинського Героя Єгора Лобанова. Воїна, який врятував вісьмох побратимів ціною свого життя й загинув 28 лютого.

У автокатастрофі на Закарпатті загинули двоє військових з Волині


"Батько і син тепер зустрінуться в інших світах. Сил дружині і мамі Оксані пережити це подвійне горе", - додав міський голова.

Він також зауважив, що у Юрія Кисляка залишилася дружина Людмила і двоє доньок.

У автокатастрофі на Закарпатті загинули двоє військових з Волині


Чин похорону відбудеться завтра, 16 серпня, о 12:00 - в храмі Димитрія Солунського, що на Шевченка - за обома загиблими.

Громадянська панахида - о 13:00 на площі Героїв Майдану біля міської ради.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття загиблим воїнам!

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Теги: Юрій Кисляк, Юрій Лобанов, загибель, автокатастрофа, Закарпаття
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