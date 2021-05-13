У автокатастрофі на Закарпатті загинули двоє військових з Волині





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У аварії загинули Лобанов Юрій Володимирович (29.04.1973 р.н.) та Кисляк Юрій Якович (29.05.1978 р.н.).



"Хлопці знову рвалися на схід, де обоє воювали в складі в/ч 9938 Луганського прикордонного загону. Обоє в липні вийшли з пекла Лисичанська, Слов‘янська, Северодонецька.



Зовсім недовго були в Ковелі, щоб підлікуватися, відновитися і повернутися на передову", - написав Ігор Чайка.



Він додав, що Юрій Лобанов - батько загиблого волинського Героя Єгора Лобанова. Воїна, який врятував вісьмох побратимів ціною свого життя й загинув 28 лютого.







"Батько і син тепер зустрінуться в інших світах. Сил дружині і мамі Оксані пережити це подвійне горе", - додав міський голова.



Він також зауважив, що у Юрія Кисляка залишилася дружина Людмила і двоє доньок.







Чин похорону відбудеться завтра, 16 серпня, о 12:00 - в храмі Димитрія Солунського, що на Шевченка - за обома загиблими.



Громадянська панахида - о 13:00 на площі Героїв Майдану біля міської ради.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття загиблим воїнам!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Двоє діючих військових з Ковельської громади трагічно загинули минулої суботи, 13 серпня, в автокатастрофі на Закарпатті, куди їхали на ротацію.Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.У аварії загинули(29.04.1973 р.н.) та(29.05.1978 р.н.)."Хлопці знову рвалися на схід, де обоє воювали в складі в/ч 9938 Луганського прикордонного загону. Обоє в липні вийшли з пекла Лисичанська, Слов‘янська, Северодонецька.Зовсім недовго були в Ковелі, щоб підлікуватися, відновитися і повернутися на передову", - написав Ігор Чайка.Він додав, що Юрій Лобанов - батько. Воїна, який врятував вісьмох побратимів ціною свого життя й загинув 28 лютого."Батько і син тепер зустрінуться в інших світах. Сил дружині і мамі Оксані пережити це подвійне горе", - додав міський голова.Він також зауважив, що у Юрія Кисляка залишилася дружина Людмила і двоє доньок.Чин похорону відбудеться завтра, 16 серпня, о 12:00 - в храмі Димитрія Солунського, що на Шевченка - за обома загиблими.Громадянська панахида - о 13:00 на площі Героїв Майдану біля міської ради.

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