У автокатастрофі на Закарпатті загинули двоє військових з Волині
Сьогодні, 20:06
Двоє діючих військових з Ковельської громади трагічно загинули минулої суботи, 13 серпня, в автокатастрофі на Закарпатті, куди їхали на ротацію.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
У аварії загинули Лобанов Юрій Володимирович (29.04.1973 р.н.) та Кисляк Юрій Якович (29.05.1978 р.н.).
"Хлопці знову рвалися на схід, де обоє воювали в складі в/ч 9938 Луганського прикордонного загону. Обоє в липні вийшли з пекла Лисичанська, Слов‘янська, Северодонецька.
Зовсім недовго були в Ковелі, щоб підлікуватися, відновитися і повернутися на передову", - написав Ігор Чайка.
Він додав, що Юрій Лобанов - батько загиблого волинського Героя Єгора Лобанова. Воїна, який врятував вісьмох побратимів ціною свого життя й загинув 28 лютого.
"Батько і син тепер зустрінуться в інших світах. Сил дружині і мамі Оксані пережити це подвійне горе", - додав міський голова.
Він також зауважив, що у Юрія Кисляка залишилася дружина Людмила і двоє доньок.
Чин похорону відбудеться завтра, 16 серпня, о 12:00 - в храмі Димитрія Солунського, що на Шевченка - за обома загиблими.
Громадянська панахида - о 13:00 на площі Героїв Майдану біля міської ради.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття загиблим воїнам!
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
У аварії загинули Лобанов Юрій Володимирович (29.04.1973 р.н.) та Кисляк Юрій Якович (29.05.1978 р.н.).
"Хлопці знову рвалися на схід, де обоє воювали в складі в/ч 9938 Луганського прикордонного загону. Обоє в липні вийшли з пекла Лисичанська, Слов‘янська, Северодонецька.
Зовсім недовго були в Ковелі, щоб підлікуватися, відновитися і повернутися на передову", - написав Ігор Чайка.
Він додав, що Юрій Лобанов - батько загиблого волинського Героя Єгора Лобанова. Воїна, який врятував вісьмох побратимів ціною свого життя й загинув 28 лютого.
"Батько і син тепер зустрінуться в інших світах. Сил дружині і мамі Оксані пережити це подвійне горе", - додав міський голова.
Він також зауважив, що у Юрія Кисляка залишилася дружина Людмила і двоє доньок.
Чин похорону відбудеться завтра, 16 серпня, о 12:00 - в храмі Димитрія Солунського, що на Шевченка - за обома загиблими.
Громадянська панахида - о 13:00 на площі Героїв Майдану біля міської ради.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття загиблим воїнам!
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