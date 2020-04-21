Дзвінки в Росію та втеча від поліції: у Луцьку затримали трьох чоловіків з наркотиками

Дзвінки в Росію та втеча від поліції: у Луцьку затримали трьох чоловіків з наркотиками
В обласному центрі Волині поліцейські затримали трьох підозрілих чоловіків, у яких знайшли наркотики.

Про це повідомляють на сторінці патрульної поліції Волинської області.

15 серпня під час патрулювання вулицею Карбишева поліцейські помітили підозрілу особу.

Відповідно до ст. 34 Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували до 53-річного чоловіка превентивний захід поверхневу перевірку. Під час якої охоронці порядку виявили пластиковий тубус із речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну, шприци та голки.

Окрім того, поліцейські встановили, що чоловік мав телефонні дзвінки в країну-агресор, тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу та передали його для подальшої перевірки.

Згодом на одному з блокпостів патрульні зупинили Chevrolet Aveo для перевірки.

Під час поверхневої перевірки поліцейські виявили у 41-річного
пасажира транспортного засобу паперовий згорток з подрібненою речовиною рослинного походження, ззовні схожою на наркотичну. На місце події також викликали СОГ Луцького районного управління поліції.

Пізніше екіпаж патрульних виявив BMW 525, якого зупинив на вулиці Шевченка. Під час спілкування з 28-річним керманичем, він помітно хвилювався та мав поведінку, яка не відповідала обстановці.
До нього патрульні також застосували превентивний захід поверхневу перевірку. Однак під час цього чоловік почав тікати. Охоронці порядку його затримали, а на місце події викликали слідчих. Які виявили в чоловіка порошкоподібну речовину білого кольору, ззовні схожу на наркотичну, електричні ваги та поліетиленові пакетики.

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Теги: Волинь, Луцьк, поліція, наркотики
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