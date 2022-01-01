У різних частинах Луцька запрацювали мобільні сервісні центри МВС. ВІДЕО





Отримати послугу можна лише за наявності талона електронної черги, – розповіла Юлія Матящук.



З її слів, людина, котра реєструватиме авто, може оформити талон на сайті головного сервісного центру МВС. Запис електронної черги відбувається в день візиту і на наступний день.



Такі мобільні сервісні центри запрацювали на допомогу волинянам у зв'язку зі збільшенням кількість автівок, завезених з-за кордону, та утворені черги з реєстрації та перереєстрації авто біля сервісних центрів на Волині, – зазначила Юлія Матящук. Послуги надають фахівці, які приїхали із Київської, Чернігівської, Кіровоградської і Донецької областей.



Сервісні центри, говорить Юлія Матящук, діятимуть на вулиці Гордіюк, 14 б (регіональний сервісний центр в області), на вулиці Соборності, 18 (РАЦС) та на вулиці Ковельській, 53 (Луцька райдержадміністрація – кабінет ЦНАПу).



У мобільному сервісному центрі, що зараз знаходиться у луцькому РАЦСі, зареєструвала автомобіль лучанка Ірина Мельничук. Товариш жінки Олександр Онищук розповів, що спершу авто намагалися зареєструвати в сервісному центрі у селі Струмівка, але через великі черги з охочих вирішили зачекати.



"Тут я близько живу. Я не реєстрував, бо молодим це легше робити. Зареєструвалися, прийшли на 11 годину, без затримок, без нічого", – додав чоловік.



Власну розмитнену автівку, яку придбала тиждень тому, ставила на облік ківерчанка Руслана Іванюк. Говорить: процедура реєстрації на сайті для отримання послуги не зайняла багато часу.



"Взяти номерний талончик, я буквально учора його взяла. Сьогодні під’їхала, все дуже швидко. Дивилася декілька разів чи можна записатися на місяць уперед. Місця немає", – зазначила волинянка.



Автомобіль ківерчанки оглянув експерт сервісного центру Руслан Конюшко, який приїхав на Волинь із Донеччини та перебуває в Луцьку у відрядженні. Каже: під час огляду встановлює оригінальність клейма номерних агрегатів, а також наявність змін у змісті клейма номера кузова, двигуна чи шасі.



"У кожного експерта в практиці є машина, яка була зі зміненими номерними агрегатами. Періодично зустрічаються або підроблені автомобілів або підроблені документи", – зазначив Руслан Конюшко.



Мобільні сервісні центри МВС у Луцьку працюватимуть із понеділка до суботи за графіком – з 9:30 до 17:30. Останній день роботи – 27 серпня.



Загалом, як додала речниця регіонального сервісного центру в області, з 14 березня на Волині зареєстрували та перереєстрували понад 36 тисяч транспортних засобів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку з 15 серпня розпочали роботу мобільні сервісні центри МВС, які надаватимуть послуги у різних локаціях міста впродовж двох тижнів.Отримати послугу можна лише за наявності талона електронної черги, – розповіла Суспільному речниця регіонального сервісного центру на ВолиніЗ її слів, людина, котра реєструватиме авто, може оформити талон на сайті головного сервісного центру МВС. Запис електронної черги відбувається в день візиту і на наступний день.Такі мобільні сервісні центри запрацювали на допомогу волинянам у зв'язку зі збільшенням кількість автівок, завезених з-за кордону, та утворені черги з реєстрації та перереєстрації авто біля сервісних центрів на Волині, – зазначила Юлія Матящук. Послуги надають фахівці, які приїхали із Київської, Чернігівської, Кіровоградської і Донецької областей.Сервісні центри, говорить Юлія Матящук, діятимуть на вулиці Гордіюк, 14 б (регіональний сервісний центр в області), на вулиці Соборності, 18 (РАЦС) та на вулиці Ковельській, 53 (Луцька райдержадміністрація – кабінет ЦНАПу).У мобільному сервісному центрі, що зараз знаходиться у луцькому РАЦСі, зареєструвала автомобіль лучанка Ірина Мельничук. Товариш жінки Олександр Онищук розповів, що спершу авто намагалися зареєструвати в сервісному центрі у селі Струмівка, але через великі черги з охочих вирішили зачекати."Тут я близько живу. Я не реєстрував, бо молодим це легше робити. Зареєструвалися, прийшли на 11 годину, без затримок, без нічого", – додав чоловік.Власну розмитнену автівку, яку придбала тиждень тому, ставила на облік ківерчанка Руслана Іванюк. Говорить: процедура реєстрації на сайті для отримання послуги не зайняла багато часу."Взяти номерний талончик, я буквально учора його взяла. Сьогодні під’їхала, все дуже швидко. Дивилася декілька разів чи можна записатися на місяць уперед. Місця немає", – зазначила волинянка.Автомобіль ківерчанки оглянув експерт сервісного центру Руслан Конюшко, який приїхав на Волинь із Донеччини та перебуває в Луцьку у відрядженні. Каже: під час огляду встановлює оригінальність клейма номерних агрегатів, а також наявність змін у змісті клейма номера кузова, двигуна чи шасі."У кожного експерта в практиці є машина, яка була зі зміненими номерними агрегатами. Періодично зустрічаються або підроблені автомобілів або підроблені документи", – зазначив Руслан Конюшко.Мобільні сервісні центри МВС у Луцьку працюватимуть із понеділка до суботи за графіком – з 9:30 до 17:30. Останній день роботи – 27 серпня.Загалом, як додала речниця регіонального сервісного центру в області, з 14 березня на Волині зареєстрували та перереєстрували понад 36 тисяч транспортних засобів.

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