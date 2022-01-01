16 серпня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 16 серпня, день народження святкує директор у Волинський центр національно-патріотичного виховання,туризму і краєзнавства(на фото). А також особисте свято у: фотографа, журналістки, ексдепутат Луцької міської радита волинського політикаБажаємо їм здоров’я, енергійності, натхнення, достатку та щастя.Вітаємо також іменинників цього дня - Антонів, В'ячеславів, Іванів, Кузьмів і Соломій та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і трудових успіхів!Сьогодні, 16 серпня, у світі відзначають Всесвітній день повітряних зміїв та День чоловічої краси, а віряни вшановують пам'ять преподобного Антонія Римлянина.ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІНе можна сваритись та лаятись;Не можна бажати комусь зла;Не можна ходити по росі;Не можна мити посуд до світанку;Не можна прибирати вдома;Не можна займатись важкою фізичною працею.