Українські спецпризначенці зірвали спробу росіян прорватися на одному з напрямків. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Сии спеціальних операцій України зірвали ворожу спробу прориву в одному з районів виконання завдань.
Про це йдеться на сторінці Командування Сил спеціальних операцій України.
Коли російські окупанти сформували ударно-розвідувальне угруповання воїни Сил спеціальних операцій вже висунулися на перехоплення противника. Головною метою було не дати росіянам розгорнутися у бойові порядки і подальшого маневру в бік позицій Сил оборони.
Оператори ССО України вдарили по ворогу якраз тоді, коли той зібрав сили на площі накопичення.
Задум росіян було зірвано, подальших спроб запланованого маневру противник не здійснював. Натомість збирав поранених і вбитих, за чим спостерігали після вдалої атаки наші воїни.
На відео: фрагмент операції, знятий нашими воїнами
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Про це йдеться на сторінці Командування Сил спеціальних операцій України.
Коли російські окупанти сформували ударно-розвідувальне угруповання воїни Сил спеціальних операцій вже висунулися на перехоплення противника. Головною метою було не дати росіянам розгорнутися у бойові порядки і подальшого маневру в бік позицій Сил оборони.
Оператори ССО України вдарили по ворогу якраз тоді, коли той зібрав сили на площі накопичення.
Задум росіян було зірвано, подальших спроб запланованого маневру противник не здійснював. Натомість збирав поранених і вбитих, за чим спостерігали після вдалої атаки наші воїни.
На відео: фрагмент операції, знятий нашими воїнами
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