Волинянка перерахувала гроші шахраєві, який обіцяв пригнати авто з-за кордону





Про це повідомляє газета



На одному із сайтів жінка знайшла оголошення про можливість придбати добротне авто із-за кордону за помірною ціною. Із особою, яка пропонувала послугу, жінка поспілкувалася по вайберу. Шахрай навіть надіслав відгуки своїх клієнтів та відеотрансляцію, де він начебто на авторинку вибирає для них транспортний засіб. Дурисвіт, звісно, попросив аванс як гарантію купівлі. Пізніше вдруге вийшов на зв’язок вже перебуваючи, нібито, на кордоні. Знову попрохав переслати додаткові кошти на оформлення відповідних документів. Загалом потерпіла перерахувала зловмиснику 30 тисяч гривень. Далі, як за традиційною схемою ошуканців, зв’язок із псевдопродавцем перервався.



За цим фактом відкрите кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють зловмисників, які ошукали надміру довірливу панянку.



«Вкотре звертаємось до громадян: обізнаність та холодний розум допоможуть розпізнати шахрая та вчасно завершити з ним розмову і вберегти власні кошти. Покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, адже так ви надасте зловмисникам доступ до ваших рахунків. Не оплачуйте наперед покупки! Користуйтеся послугами післяоплати. Уникайте також надання авансів невідомим людям», – наголосила співробітниця карного розшуку Камінь-Каширського райвідділу поліції Анна Пархомук.



Нагадаємо, це вже другий подібний випадок у Камінь-Каширській громаді за останні два тижні. Раніше ми вже повідомляли про купівлю неіснуючих дров у селі Черче. Там у місцевої жительки видурили 10 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 33-річна мешканка села Боровне, купуючи авто за оголошенням на одній із інтернет-платформ, попалася на гачок шахраїв.Про це повідомляє газета "Полісся" На одному із сайтів жінка знайшла оголошення про можливість придбати добротне авто із-за кордону за помірною ціною. Із особою, яка пропонувала послугу, жінка поспілкувалася по вайберу. Шахрай навіть надіслав відгуки своїх клієнтів та відеотрансляцію, де він начебто на авторинку вибирає для них транспортний засіб. Дурисвіт, звісно, попросив аванс як гарантію купівлі. Пізніше вдруге вийшов на зв’язок вже перебуваючи, нібито, на кордоні. Знову попрохав переслати додаткові кошти на оформлення відповідних документів. Загалом потерпіла перерахувала зловмиснику 30 тисяч гривень. Далі, як за традиційною схемою ошуканців, зв’язок із псевдопродавцем перервався.За цим фактом відкрите кримінальне провадження, правоохоронці встановлюють зловмисників, які ошукали надміру довірливу панянку.«Вкотре звертаємось до громадян: обізнаність та холодний розум допоможуть розпізнати шахрая та вчасно завершити з ним розмову і вберегти власні кошти. Покупки здійснюйте лише на надійних інтернет-ресурсах, до того ж, ніколи не переходьте за надісланими посиланнями від продавців для оплати, адже так ви надасте зловмисникам доступ до ваших рахунків. Не оплачуйте наперед покупки! Користуйтеся послугами післяоплати. Уникайте також надання авансів невідомим людям», – наголосила співробітниця карного розшуку Камінь-Каширського райвідділу поліції Анна Пархомук.Нагадаємо, це вже другий подібний випадок у Камінь-Каширській громаді за останні два тижні. Раніше ми вже повідомляли про купівлю неіснуючих дров у селі Черче. Там у місцевої жительки видурили 10 тисяч гривень.

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