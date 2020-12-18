На Волинь вперше доставили вакцину проти коронавірусу Johnson & Johnson. ВІДЕО

На Волинь вперше доставили вакцину проти коронавірусу Johnson & Johnson. ВІДЕО
На Волинь вперше від початку вакцинальної кампанії доставили партію однодозової вакцини проти COVID-19 виробництва Johnson & Johnson.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на головну спеціалістка обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.

Всього в область привезли 1 230 доз препарату.

Зі слів Людмили Рожко, вакцину доставили минулого тижня. 15 серпня її розподілили між медичними закладами.

Щодо інших вакцин, каже головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я, на складах в достатній кількості є препарат CoronaVac. Вакцина Pfizer на складі вже закінчилася. "Можливо є ще якісь залишки безпосередньо в медзакладах", – додала Людмила Рожко.

За даними спеціалістки, цього тижня на Волині сподіваються отримати додаткову партію вакцини Pfizer. Коли саме – в ОВА не уточнюють.

Суспільне побувало в одному з центрів вакцинації обласного центру. Як розповіла сімейна лікарка Вікторія Мельничук, охочих щепитися нині – небагато.

Як розповіла лікарка-епідеміологиня Валентина Хомутінкіна, протягом минулого тижня вакцинувалися проти коронавірусу майже дві тисячі волинян, до 24 лютого така кількість була щодня.


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Теги: Волинь, медицина, коронавірус
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