На Волинь вперше доставили вакцину проти коронавірусу Johnson & Johnson. ВІДЕО





Про це повідомляє Людмила Рожко.



Всього в область привезли 1 230 доз препарату.



Зі слів Людмили Рожко, вакцину доставили минулого тижня. 15 серпня її розподілили між медичними закладами.



Щодо інших вакцин, каже головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я, на складах в достатній кількості є препарат CoronaVac. Вакцина Pfizer на складі вже закінчилася. "Можливо є ще якісь залишки безпосередньо в медзакладах", – додала Людмила Рожко.



За даними спеціалістки, цього тижня на Волині сподіваються отримати додаткову партію вакцини Pfizer. Коли саме – в ОВА не уточнюють.



Суспільне побувало в одному з центрів вакцинації обласного центру. Як розповіла сімейна лікарка Вікторія Мельничук, охочих щепитися нині – небагато.



Як розповіла лікарка-епідеміологиня Валентина Хомутінкіна, протягом минулого тижня вакцинувалися проти коронавірусу майже дві тисячі волинян, до 24 лютого така кількість була щодня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волинь вперше від початку вакцинальної кампанії доставили партію однодозової вакцини проти COVID-19 виробництва Johnson & Johnson.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на головну спеціалістка обласного управління охорони здоров’яВсього в область привезли 1 230 доз препарату.Зі слів Людмили Рожко, вакцину доставили минулого тижня. 15 серпня її розподілили між медичними закладами.Щодо інших вакцин, каже головна спеціалістка обласного управління охорони здоров’я, на складах в достатній кількості є препарат CoronaVac. Вакцина Pfizer на складі вже закінчилася. "Можливо є ще якісь залишки безпосередньо в медзакладах", – додала Людмила Рожко.За даними спеціалістки, цього тижня на Волині сподіваються отримати додаткову партію вакцини Pfizer. Коли саме – в ОВА не уточнюють.Суспільне побувало в одному з центрів вакцинації обласного центру. Як розповіла сімейна лікарка Вікторія Мельничук, охочих щепитися нині – небагато.Як розповіла лікарка-епідеміологиня Валентина Хомутінкіна, протягом минулого тижня вакцинувалися проти коронавірусу майже дві тисячі волинян, до 24 лютого така кількість була щодня.

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