Українців просять долучитися до тестування документів водія латиницею в «Дії»

Українців просять долучитися до тестування документів водія латиницею в «Дії»
Українців закликають долучатися до бета-тестування документів англійською та шерингу авто в "Дії".

Про це повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації.

Невдовзі закордонний паспорт, водійське та техпаспорт у Дії відображатимуться латиницею. Під час бета-тесту перевірять, чи коректно у користувачів документи відображаються англійською та чи правильно відображаються поля документів.

Також в Дії поновлюють запуск послуги з шерингу авто в Дії, яку призупинили на початку російського вторгнення через відключені реєстри з міркувань безпеки. Тепер цю функцію хочуть протестувати ще раз, щоб впевнитись, що усе працює коректно.

Скоро за кілька кліків у Дії знову можна буде передати право керування своєю автівкою іншому водію: дружині, чоловіку, брату, сестрі тощо. Для тесту послуги і власнику, і належному користувачу потрібно записатися на бета-тест та подати спільну заяву.

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Теги: Дія, тестування
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