В Україні створили Раду з питань деокупації Криму
Сьогодні, 03:41
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Консультативної ради з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
Про це йдеться на сайті глави держави.
Орган створили з метою сприяння координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією Російською Федерацією частини території України, а також проектів і заходів у рамках діяльності Кримської платформи, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України.
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Про це йдеться на сайті глави держави.
Орган створили з метою сприяння координації заходів з питань деокупації, реінтеграції та відновлення територіальної цілісності України, захисту прав та інтересів громадян України, подолання наслідків і відшкодування шкоди, завданої державі Україна, її громадянам та юридичним особам у зв'язку зі збройною агресією та тимчасовою окупацією Російською Федерацією частини території України, а також проектів і заходів у рамках діяльності Кримської платформи, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України.
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