Добрі новини від ВолиньPost за 15 серпня
15 серпень, 23:34
Понеділок завершуємо добрими новинами. А дійсно приємні інфоприводи маємо завдяки ЗСУ та усім тим, хто щодня робить свій внесок для спільної мети – перемоги України над московською ордою.
У постійній рубриці згадуємо про найкраще, що трапилося за день. До прикладу, сьогодні, 15 серпня, ми писали про таке:
Військове командування загарбників втекло з Херсона, – облрада
Більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсона.
Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме по забезпеченню військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона", - йдеться в повідомленні.
Соболевський також вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.
За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, 12 танків та вертоліт
Рашистів у пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати Росії на 15 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 43750 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 1876 (+12);
бойових броньованих машин - 4141 (+15);
артилерійських систем - 985 (+5);
РСЗВ - 261 (+0);
засобів ППО - 136 (+0);
літаків - 233 (+0);
вертольотів - 195 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);
крилатих ракет - 187 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5);
спеціальної техніки - 92 (+1).
Співає, вчить українську та допомагає ЗСУ: на Волинь приїхав 33-річний американець
33-річний американець Майкл Віллен із Техасу приїхав в Україну після початку повномасштабної війни. Нині в Луцьку чоловік грає та співає українською на центральній вулиці міста, а зібрані гроші передає Збройним силам України.
Своєю життєвою історією Майкл Віллен поділився з журналістами. Каже: в Україні всі називають його Михайлом.
Вдома він працював фінансистом, три роки тому вирушив до Європи, побував в українських Карпатах і відтоді залишився жити в Україні. Зараз працює у Києві художником та гастролює з музичними концертами містами України.
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Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Волинянка Олександра Чмух здобула бронзову та срібну нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.
Про це повідомили на сторінці обласної школи вищої спортивної майстерності.
Вона виступала у ваговій категорії до 59 кілограмів серед дівчат до 15 років.
"Бронзу" вона завоювала в сумі двоборства здолавши вагу 155 кілограмів. "Срібло" волинянка виграла в ривку з вагою 72 кілограми.
Російські військові вивозять сім'ї з Мелітополя, – мер
Російські військові вивозять із тимчасово окупованого Мелітополя своїх рідних. Водночас у місто перекидають окупаційні війська з Херсона.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, такі "ротації" окупантів почалися після влучних обстрілів з боку українських військових.
"Після того, як партизани та ЗСУ активно відпрацювали ще один тиждень, російські військові вивозять свої сім'ї з міста", - зазначив він.
У Попасній ЗСУ, ймовірно, знищили понад сто «вагнерівців», – Гайдай
Збройні сили України вдало відпрацювали по штабу окупантів у Попасній, локацію якої «злив» російський пропагандист. Внаслідок удару могли загинути щонайменше 100 «вагнерівців».
На Волинь приїхала перша вантажівка будматеріалів для майбутнього містечка для переселенців
У Ківерцівську громаду приїхав перший гуманітарний вантаж із будівельними матеріалами, з яких мають намір споруджувати будинки для внутрішньо переміщених осіб.
«Не можу з них брати гроші»: водій маршрутки з Волині безкоштовно возить військових. ВІДЕО
Дмитро Адамчук – водій з тридцятирічним стажем. Їздить за маршрутом Луцьк - "Шацькі озера". Від початку повномасштабної війни керманич безплатно возить військових.
У різних частинах Луцька запрацювали мобільні сервісні центри МВС. ВІДЕО
У Луцьку з 15 серпня розпочали роботу мобільні сервісні центри МВС, які надаватимуть послуги у різних локаціях міста впродовж двох тижнів.
Дякуємо кожному і кожній, хто причетний до того, щоб ці добрі новини у нас були! Ми сильні і ми переможемо!
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У постійній рубриці згадуємо про найкраще, що трапилося за день. До прикладу, сьогодні, 15 серпня, ми писали про таке:
Військове командування загарбників втекло з Херсона, – облрада
Більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсона.
Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.
"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме по забезпеченню військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона", - йдеться в повідомленні.
Соболевський також вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.
За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, 12 танків та вертоліт
Рашистів у пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати Росії на 15 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 43750 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 1876 (+12);
бойових броньованих машин - 4141 (+15);
артилерійських систем - 985 (+5);
РСЗВ - 261 (+0);
засобів ППО - 136 (+0);
літаків - 233 (+0);
вертольотів - 195 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);
крилатих ракет - 187 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5);
спеціальної техніки - 92 (+1).
Співає, вчить українську та допомагає ЗСУ: на Волинь приїхав 33-річний американець
33-річний американець Майкл Віллен із Техасу приїхав в Україну після початку повномасштабної війни. Нині в Луцьку чоловік грає та співає українською на центральній вулиці міста, а зібрані гроші передає Збройним силам України.
Своєю життєвою історією Майкл Віллен поділився з журналістами. Каже: в Україні всі називають його Михайлом.
Вдома він працював фінансистом, три роки тому вирушив до Європи, побував в українських Карпатах і відтоді залишився жити в Україні. Зараз працює у Києві художником та гастролює з музичними концертами містами України.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Волинянка Олександра Чмух здобула бронзову та срібну нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.
Про це повідомили на сторінці обласної школи вищої спортивної майстерності.
Вона виступала у ваговій категорії до 59 кілограмів серед дівчат до 15 років.
"Бронзу" вона завоювала в сумі двоборства здолавши вагу 155 кілограмів. "Срібло" волинянка виграла в ривку з вагою 72 кілограми.
Російські військові вивозять сім'ї з Мелітополя, – мер
Російські військові вивозять із тимчасово окупованого Мелітополя своїх рідних. Водночас у місто перекидають окупаційні війська з Херсона.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
За його словами, такі "ротації" окупантів почалися після влучних обстрілів з боку українських військових.
"Після того, як партизани та ЗСУ активно відпрацювали ще один тиждень, російські військові вивозять свої сім'ї з міста", - зазначив він.
У Попасній ЗСУ, ймовірно, знищили понад сто «вагнерівців», – Гайдай
Збройні сили України вдало відпрацювали по штабу окупантів у Попасній, локацію якої «злив» російський пропагандист. Внаслідок удару могли загинути щонайменше 100 «вагнерівців».
На Волинь приїхала перша вантажівка будматеріалів для майбутнього містечка для переселенців
У Ківерцівську громаду приїхав перший гуманітарний вантаж із будівельними матеріалами, з яких мають намір споруджувати будинки для внутрішньо переміщених осіб.
«Не можу з них брати гроші»: водій маршрутки з Волині безкоштовно возить військових. ВІДЕО
Дмитро Адамчук – водій з тридцятирічним стажем. Їздить за маршрутом Луцьк - "Шацькі озера". Від початку повномасштабної війни керманич безплатно возить військових.
У різних частинах Луцька запрацювали мобільні сервісні центри МВС. ВІДЕО
У Луцьку з 15 серпня розпочали роботу мобільні сервісні центри МВС, які надаватимуть послуги у різних локаціях міста впродовж двох тижнів.
Дякуємо кожному і кожній, хто причетний до того, щоб ці добрі новини у нас були! Ми сильні і ми переможемо!
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