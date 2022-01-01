Добрі новини від ВолиньPost за 15 серпня

Понеділок завершуємо. А дійсно приємні інфоприводи маємо завдяки ЗСУ та усім тим, хто щодня робить свій внесок для спільної мети – перемоги України над московською ордою.Більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсона.Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме по забезпеченню військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона", - йдеться в повідомленні.Соболевський також вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.Рашистів у пеклі знову побільшало! Загальні бойові втрати Росії на 15 серпня орієнтовно склали:особового складу - близько 43750 (+200) осіб ліквідовано;танків - 1876 (+12);бойових броньованих машин - 4141 (+15);артилерійських систем - 985 (+5);РСЗВ - 261 (+0);засобів ППО - 136 (+0);літаків - 233 (+0);вертольотів - 195 (+1);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);крилатих ракет - 187 (+0);кораблів/катерів - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5);спеціальної техніки - 92 (+1).33-річний американецьіз Техасу приїхав в Україну після початку повномасштабної війни. Нині в Луцьку чоловік грає та співає українською на центральній вулиці міста, а зібрані гроші передає Збройним силам України.Своєю життєвою історією Майкл Віллен поділився з журналістами. Каже: в Україні всі називають його Михайлом.Вдома він працював фінансистом, три роки тому вирушив до Європи, побував в українських Карпатах і відтоді залишився жити в Україні. Зараз працює у Києві художником та гастролює з музичними концертами містами України.Волинянказдобула бронзову та срібну нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.Про це повідомили на сторінці обласної школи вищої спортивної майстерності.Вона виступала у ваговій категорії до 59 кілограмів серед дівчат до 15 років."Бронзу" вона завоювала в сумі двоборства здолавши вагу 155 кілограмів. "Срібло" волинянка виграла в ривку з вагою 72 кілограми.Російські військові вивозять із тимчасово окупованого Мелітополя своїх рідних. Водночас у місто перекидають окупаційні війська з Херсона.Про це повідомив мер МелітополяЗа його словами, такі "ротації" окупантів почалися після влучних обстрілів з боку українських військових."Після того, як партизани та ЗСУ активно відпрацювали ще один тиждень, російські військові вивозять свої сім'ї з міста", - зазначив він.Збройні сили України вдало відпрацювали по штабу окупантів у Попасній, локацію якої «злив» російський пропагандист. Внаслідок удару могли загинути щонайменше 100 «вагнерівців».У Ківерцівську громаду приїхав перший гуманітарний вантаж із будівельними матеріалами, з яких мають намір споруджувати будинки для внутрішньо переміщених осіб.Дмитро Адамчук – водій з тридцятирічним стажем. Їздить за маршрутом Луцьк - "Шацькі озера". Від початку повномасштабної війни керманич безплатно возить військових.У Луцьку з 15 серпня розпочали роботу мобільні сервісні центри МВС, які надаватимуть послуги у різних локаціях міста впродовж двох тижнів.