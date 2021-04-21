Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Олександра Чмух здобула бронзову та срібну нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.



Про це



Вона виступала у ваговій категорії до 59 кілограмів серед дівчат до 15 років.



"Бронзу" вона завоювала в сумі двоборства здолавши вагу 155 кілограмів. "Срібло" волинянка виграла в ривку з вагою 72 кілограми.



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