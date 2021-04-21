Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Волинянка Олександра Чмух здобула бронзову та срібну нагороди на чемпіонаті Європи з важкої атлетики.

Про це повідомили на сторінці обласної школи вищої спортивної майстерності.

Вона виступала у ваговій категорії до 59 кілограмів серед дівчат до 15 років.

"Бронзу" вона завоювала в сумі двоборства здолавши вагу 155 кілограмів. "Срібло" волинянка виграла в ривку з вагою 72 кілограми.
Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: важка атлетика, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30-річний волинянин заплатить 80 тисяч за те, що незаконно зрубав дерева у лісі
Сьогодні, 11:40
Росіяни обстрілюють Харків: є поранені
Сьогодні, 11:33
Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Сьогодні, 11:22
Після зіткнення з авто потрапив під колеса маршрутки: у Луцьку загинув 21-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:12
На Волині пройшли спільні навчання прикордонників та тероборонівців з тактичної медицини. ФОТО
Сьогодні, 10:35
Схожі новини
Волинські спортсмени здобули 9 медалей на чемпіонаті України з важкої атлетики Волинські спортсмени здобули 9 медалей на чемпіонаті України з важкої атлетики
21 квітень, 2021, 14:20
Юний луцький важкоатлет переміг на чемпіонаті області Юний луцький важкоатлет переміг на чемпіонаті області
23 березень, 2019, 12:35
30-річний волинянин заплатить 80 тисяч за те, що незаконно зрубав дерева у лісі 30-річний волинянин заплатить 80 тисяч за те, що незаконно зрубав дерева у лісі
Сьогодні, 11:40
На Волині пройшли спільні навчання прикордонників та тероборонівців з тактичної медицини. ФОТО На Волині пройшли спільні навчання прикордонників та тероборонівців з тактичної медицини. ФОТО
Сьогодні, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗАЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, – Енергоатом
Сьогодні, 12:10
 0
30-річний волинянин заплатить 80 тисяч за те, що незаконно зрубав дерева у лісі
Сьогодні, 11:40
 0
Росіяни обстрілюють Харків: є поранені
Сьогодні, 11:33
 0
Волинянка завоювала дві медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики
Сьогодні, 11:22
 0
Після зіткнення з авто потрапив під колеса маршрутки: у Луцьку загинув 21-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:12
 0
Медіа
відео
1/8