На Волині пройшли спільні навчання прикордонників та тероборонівців з тактичної медицини. ФОТО

Днями прикордонники Волинського загону, які виконують завдання у складі сил оборони країни, разом із бійцями 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони Волині, тренувались з тактичної медицини.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Відпрацьовували Захисники алгоритм TCCC (Tactical Сombat Сasualty Сare). Це сучасна система надання допомоги пораненому в умовах бойових дій. На імітованому полі бою санітарні інструктори та фельдшери залучених підрозділів відпрацьовували елементи розшуку й виносу поранених бійців, надання першої медичної допомоги.Тренувалися зупиняти кровотечу, забезпечувати прохідність дихальних шляхів, закривати відкриті рани та надавати допомогу особі з гіпотермією. Після відпрацювання елементів у військово-польових умовах, вчилися евакуйовувати поранених до медичної установи, де лікарі однієї з центральних районних лікарень приймали військових та проводили інтенсивну терапію тяжкопораненим.Також тренувалися правильно вилучати зброю та боєприпаси у поранених військовослужбовців при поступленні їх у цивільні заклади охорони здоров`я.Навчання відбувалися в умовах, максимально наближених до бойових, із застосуванням сучасного медичного обладнання.