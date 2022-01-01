На Волині пройшли спільні навчання прикордонників та тероборонівців з тактичної медицини. ФОТО

На Волині пройшли спільні навчання прикордонників та тероборонівців з тактичної медицини. ФОТО
Днями прикордонники Волинського загону, які виконують завдання у складі сил оборони країни, разом із бійцями 100 Окремої Бригади Територіальної Оборони Волині, тренувались з тактичної медицини.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Відпрацьовували Захисники алгоритм TCCC (Tactical Сombat Сasualty Сare). Це сучасна система надання допомоги пораненому в умовах бойових дій. На імітованому полі бою санітарні інструктори та фельдшери залучених підрозділів відпрацьовували елементи розшуку й виносу поранених бійців, надання першої медичної допомоги.
На Волині пройшли спільні навчання прикордонників та тероборонівців з тактичної медицини. ФОТО

Тренувалися зупиняти кровотечу, забезпечувати прохідність дихальних шляхів, закривати відкриті рани та надавати допомогу особі з гіпотермією. Після відпрацювання елементів у військово-польових умовах, вчилися евакуйовувати поранених до медичної установи, де лікарі однієї з центральних районних лікарень приймали військових та проводили інтенсивну терапію тяжкопораненим.
На Волині пройшли спільні навчання прикордонників та тероборонівців з тактичної медицини. ФОТО

Також тренувалися правильно вилучати зброю та боєприпаси у поранених військовослужбовців при поступленні їх у цивільні заклади охорони здоров`я.
На Волині пройшли спільні навчання прикордонників та тероборонівців з тактичної медицини. ФОТО

Навчання відбувалися в умовах, максимально наближених до бойових, із застосуванням сучасного медичного обладнання.



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Теги: Волинь, навчання
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