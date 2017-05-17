Після зіткнення з авто потрапив під колеса маршрутки: у Луцьку загинув 21-річний мотоцикліст

Після зіткнення з авто потрапив під колеса маршрутки: у Луцьку загинув 21-річний мотоцикліст
Аварія трапилась у Луцьку у суботу, 13 серпня, близько 14 години на вулиці Героїв УПА.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Попередньо відомо, керманич мотоцикла Geon не вибрав безпечної швидкості під негоди та допустив зіткнення із задньою частиною попутного автомобіля Volkswagen. Після зіткнення – керманич впав на зустрічну смугу руху і потрапив під колеса маршрутного таксі. Мотоцикліст загинув на місці події, його особу встановили – це 21-річний лучанин.

Усі водії транспортних засобів – тверезі.
Після зіткнення з авто потрапив під колеса маршрутки: у Луцьку загинув 21-річний мотоцикліст

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України.
Після зіткнення з авто потрапив під колеса маршрутки: у Луцьку загинув 21-річний мотоцикліст

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Теги: Луцьк, ДТП, смерть, мотоцикліст
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