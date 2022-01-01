Росіяни обстрілюють Харків: є поранені

Росіяни обстрілюють Харків: є поранені
Російські окупанти просто зараз завдають ударів по Харкову. Росіяни обстрілюють Салтівку у Харкові.

Про це повідомили мер Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов.

"Триває обстріл Салтівського району міста. Двоє поранених, знову поруч із зупинкою громадського транспорту", - повідомляє мер міста Ігор Терехов.

У тому ж Салтівському районі обстріляно дев'ятиповерхівку, "приліт" на дах, попередньо без жертв.

"Горить гаражний кооператив. Прошу всіх бути обережними", - додав Терехов.

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Теги: Харків, поранені
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