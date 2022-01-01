Росіяни обстрілюють Харків: є поранені
Сьогодні, 11:33
Російські окупанти просто зараз завдають ударів по Харкову. Росіяни обстрілюють Салтівку у Харкові.
Про це повідомили мер Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов.
"Триває обстріл Салтівського району міста. Двоє поранених, знову поруч із зупинкою громадського транспорту", - повідомляє мер міста Ігор Терехов.
У тому ж Салтівському районі обстріляно дев'ятиповерхівку, "приліт" на дах, попередньо без жертв.
"Горить гаражний кооператив. Прошу всіх бути обережними", - додав Терехов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили мер Ігор Терехов і голова ОВА Олег Синєгубов.
"Триває обстріл Салтівського району міста. Двоє поранених, знову поруч із зупинкою громадського транспорту", - повідомляє мер міста Ігор Терехов.
У тому ж Салтівському районі обстріляно дев'ятиповерхівку, "приліт" на дах, попередньо без жертв.
"Горить гаражний кооператив. Прошу всіх бути обережними", - додав Терехов.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни обстрілюють Харків: є поранені
Сьогодні, 11:33
Після зіткнення з авто потрапив під колеса маршрутки: у Луцьку загинув 21-річний мотоцикліст
Сьогодні, 11:12
Медіа