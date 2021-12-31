30-річний волинянин заплатить 80 тисяч за те, що незаконно зрубав дерева у лісі

30-річний волинянин заплатить 80 тисяч за те, що незаконно зрубав дерева у лісі
Волинянин незаконно зрубав 16 дерев різних пород, ще 50 – розкрижував та не встиг забрати з лісу.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

У п’ятницю до поліцейських Ківерець надійшло повідомлення від працівника лісництва про виявлення місця порубки 16 дерев – ясенів, берез, грабів, дубів та сосон. Окрім цього, в цьому ж кварталі було знайдено 50 розкрижованих колод.

За попередніми даними, сума збитків державі сягає – 80 тисяч гривень.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що до скоєння правопорушення причетний 30-річний житель села Кадище Луцького району.

Деревину вилучено та поміщено на зберігання до лісництва.
30-річний волинянин заплатить 80 тисяч за те, що незаконно зрубав дерева у лісі

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.
30-річний волинянин заплатить 80 тисяч за те, що незаконно зрубав дерева у лісі



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Теги: Волинь, дерева, порубка
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