30-річний волинянин заплатить 80 тисяч за те, що незаконно зрубав дерева у лісі

Волинянин незаконно зрубав 16 дерев різних пород, ще 50 – розкрижував та не встиг забрати з лісу.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.У п’ятницю до поліцейських Ківерець надійшло повідомлення від працівника лісництва про виявлення місця порубки 16 дерев – ясенів, берез, грабів, дубів та сосон. Окрім цього, в цьому ж кварталі було знайдено 50 розкрижованих колод.За попередніми даними, сума збитків державі сягає – 80 тисяч гривень.Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські з’ясували, що до скоєння правопорушення причетний 30-річний житель села Кадище Луцького району.Деревину вилучено та поміщено на зберігання до лісництва.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 246 (Незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. Триває розслідування.