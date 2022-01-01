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СБУ викрила кримінальних авторитетів з Росії, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів

СБУ викрила кримінальних авторитетів з Росії, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів
СБУ викрила кримінальних авторитетів з РФ, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки посилила боротьбу з міжнародною організованою злочинністю: у Києві затримано двох російських кримінальників.
Один із затриманих виявився громадянином РФ, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави.

Іншим зловмисником є російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі за вбивство. На території України він також перебував нелегально.

Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили потенційну загрозу і затримали обох зловмисників.

З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України.

Підривній діяльності ворога запобігли співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури.

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Теги: Росія, Україна, війна
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