СБУ викрила кримінальних авторитетів з Росії, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів
Сьогодні, 12:41
СБУ викрила кримінальних авторитетів з РФ, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки посилила боротьбу з міжнародною організованою злочинністю: у Києві затримано двох російських кримінальників.
Один із затриманих виявився громадянином РФ, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави.
Іншим зловмисником є російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі за вбивство. На території України він також перебував нелегально.
Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили потенційну загрозу і затримали обох зловмисників.
З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України.
Підривній діяльності ворога запобігли співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Служба безпеки посилила боротьбу з міжнародною організованою злочинністю: у Києві затримано двох російських кримінальників.
Один із затриманих виявився громадянином РФ, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави.
Іншим зловмисником є російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі за вбивство. На території України він також перебував нелегально.
Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили потенційну загрозу і затримали обох зловмисників.
З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України.
Підривній діяльності ворога запобігли співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
СБУ викрила кримінальних авторитетів з Росії, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів
Сьогодні, 12:41
Медіа