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Росія вранці здійснила масований обстріл Чернігівщини

Росія вранці здійснила масований обстріл Чернігівщини
Зранку, 15 серпня, росіяни здійснили масований обстріл Чернігівської області.

Про це повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус.

"Масовані обстріли Новгород-Сіверської громади. Сьогодні, 15 серпня, у період між 8 та 10 ранку російська армія двічі обстріляла територію громади. Із 8 ранку більше 70 вибухів (ймовірно від ворожої артилерії) на околицях села Кам'янська Слобода. Є пошкодження цивільних будівель. Після 9 ранку - обстріл території біля села Пушкарі. Майже 60 вибухів. Також ймовірно ствольна артилерія. Попередньо, без жертв", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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