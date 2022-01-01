Росія вранці здійснила масований обстріл Чернігівщини
Сьогодні, 13:05
Зранку, 15 серпня, росіяни здійснили масований обстріл Чернігівської області.
Про це повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус.
"Масовані обстріли Новгород-Сіверської громади. Сьогодні, 15 серпня, у період між 8 та 10 ранку російська армія двічі обстріляла територію громади. Із 8 ранку більше 70 вибухів (ймовірно від ворожої артилерії) на околицях села Кам'янська Слобода. Є пошкодження цивільних будівель. Після 9 ранку - обстріл території біля села Пушкарі. Майже 60 вибухів. Також ймовірно ствольна артилерія. Попередньо, без жертв", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив голова ОВА Вʼячеслав Чаус.
"Масовані обстріли Новгород-Сіверської громади. Сьогодні, 15 серпня, у період між 8 та 10 ранку російська армія двічі обстріляла територію громади. Із 8 ранку більше 70 вибухів (ймовірно від ворожої артилерії) на околицях села Кам'янська Слобода. Є пошкодження цивільних будівель. Після 9 ранку - обстріл території біля села Пушкарі. Майже 60 вибухів. Також ймовірно ствольна артилерія. Попередньо, без жертв", - йдеться в повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу на Донеччині
Сьогодні, 13:21
Росія вранці здійснила масований обстріл Чернігівщини
Сьогодні, 13:05
СБУ викрила кримінальних авторитетів з Росії, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів
Сьогодні, 12:41
Медіа