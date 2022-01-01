Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу на Донеччині

Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу на Донеччині
Російські окупанти повторно атакували Донеччину. Під обстріл потрапили рятувальники, які гасили пожежу після нещодавнього обстрілу.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Черговий акт звірства від російських покидьків. Під час ліквідації пожежі, внаслідок повторного ворожого обстрілу, поранено двох рятувальників. 14 серпня о 18:06, під час гасіння пожежі покрівлі складської будівлі, яка виникла внаслідок обстрілу м. Білицьке, стався повторний обстріл, в результаті чого отримали поранення пожежні-рятувальники 97 ДПРЧ 19 ДПРЗ Юрій Фесун 1981 р.н. та Юрій Мінаков 1996 р.н», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, що вночі молодшого сержанта служби цивільного захисту Мінакова доставили на реанімобілі до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова, він наразі перебуває в реанімації, його стан важкий.

Фесун перебуває в травматологічному відділенні лікарні інтенсивного лікування м. Добропілля, Покровського району. Його стан задовільний.

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Теги: ДСНС, Донеччина, обстрілт
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