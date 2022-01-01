Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу на Донеччині





Про це



«Черговий акт звірства від російських покидьків. Під час ліквідації пожежі, внаслідок повторного ворожого обстрілу, поранено двох рятувальників. 14 серпня о 18:06, під час гасіння пожежі покрівлі складської будівлі, яка виникла внаслідок обстрілу м. Білицьке, стався повторний обстріл, в результаті чого отримали поранення пожежні-рятувальники 97 ДПРЧ 19 ДПРЗ Юрій Фесун 1981 р.н. та Юрій Мінаков 1996 р.н», - йдеться у повідомленні.



Як повідомляється, що вночі молодшого сержанта служби цивільного захисту Мінакова доставили на реанімобілі до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова, він наразі перебуває в реанімації, його стан важкий.



Фесун перебуває в травматологічному відділенні лікарні інтенсивного лікування м. Добропілля, Покровського району. Його стан задовільний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські окупанти повторно атакували Донеччину. Під обстріл потрапили рятувальники, які гасили пожежу після нещодавнього обстрілу.Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.«Черговий акт звірства від російських покидьків. Під час ліквідації пожежі, внаслідок повторного ворожого обстрілу, поранено двох рятувальників. 14 серпня о 18:06, під час гасіння пожежі покрівлі складської будівлі, яка виникла внаслідок обстрілу м. Білицьке, стався повторний обстріл, в результаті чого отримали поранення пожежні-рятувальники 97 ДПРЧ 19 ДПРЗ1981 р.н. та1996 р.н», - йдеться у повідомленні.Як повідомляється, що вночі молодшого сержанта служби цивільного захисту Мінакова доставили на реанімобілі до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова, він наразі перебуває в реанімації, його стан важкий.Фесун перебуває в травматологічному відділенні лікарні інтенсивного лікування м. Добропілля, Покровського району. Його стан задовільний.

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