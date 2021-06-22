Вибух міни в Затоці: кількість загиблих зросла

Вибух міни в Затоці: кількість загиблих зросла
Зросла кількість жертв після вибуху міни в морі в Затоці. Станом на ранок 15 серпня відомо вже про 3 загиблих.

Про це повідомляють у телеграм-каналі Сергія Братчука.

Ще 2 людей наразі перебувають у лікарні. В якому вони стані – невідомо.

Деталі про вибух міни розповіла начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, на момент вибуху на пляжі відпочивала не лише компанія, яка постраждала. Були й інші відпочивальники.

Коли люди зайшли море й почали плавати, стався вибух у воді. Зараз працює слідчо-оперативна група, вона й зробить остаточні висновки про те, що саме спрацювало. Однак Гуменюк наголосила, що узбережжя у теперішніх реаліях – це зона бойових дій, а не відпочинку.

"Маємо велику біду, яку люди створили собі самі", – наголосила чиновниця.

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Теги: Затока, підірвалися на міні
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