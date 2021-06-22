Вибух міни в Затоці: кількість загиблих зросла





Про це повідомляють у телеграм-каналі Сергія Братчука.



Ще 2 людей наразі перебувають у лікарні. В якому вони стані – невідомо.



Деталі про вибух міни розповіла начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, на момент вибуху на пляжі відпочивала не лише компанія, яка постраждала. Були й інші відпочивальники.



Коли люди зайшли море й почали плавати, стався вибух у воді. Зараз працює слідчо-оперативна група, вона й зробить остаточні висновки про те, що саме спрацювало. Однак Гуменюк наголосила, що узбережжя у теперішніх реаліях – це зона бойових дій, а не відпочинку.



"Маємо велику біду, яку люди створили собі самі", – наголосила чиновниця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Зросла кількість жертв після вибуху міни в морі в Затоці . Станом на ранок 15 серпня відомо вже про 3 загиблих.Про це повідомляють у телеграм-каналіЩе 2 людей наразі перебувають у лікарні. В якому вони стані – невідомо.Деталі про вибух міни розповіла начальниця пресцентру Сил оборони ПівдняЗа її словами, на момент вибуху на пляжі відпочивала не лише компанія, яка постраждала. Були й інші відпочивальники.Коли люди зайшли море й почали плавати, стався вибух у воді. Зараз працює слідчо-оперативна група, вона й зробить остаточні висновки про те, що саме спрацювало. Однак Гуменюк наголосила, що узбережжя у теперішніх реаліях – це зона бойових дій, а не відпочинку."Маємо велику біду, яку люди створили собі самі", – наголосила чиновниця.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію