У центрі Луцька декілька днів не буде гарячої води
Сьогодні, 13:37
Подача теплоносія для потреб послуги з постачання гарячої води від котельні на вул. Вавілова, 6, буде припинено на чотири дні.
Про це у понеділок, 15 серпня, повідомили на сайті ДКП «Луцьктепло».
У зв'язку із зупинкою котельні від ранку 17 серпня подача гарячої води буде припинено:
від центральних теплових пунктів:
- на вул. Вавілова, 6, 5б,
- просп. Волі, 22,
- вул. Світла, 3а,
- вул. Дубнівська, 12в,
- вул. Кременецька, 24д,
- Київський Майдан, 6а,
на індивідуальні теплові пункти:
- на просп. Волі, 55, 66а,
- вул. Задворецька, 15,
- Київський Майдан, 9,
- вул. Шопена, 7.
Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником по Контракту 3b «Модернізація котелень – заміна великих насосів» в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Відновити роботу котельні та постачання гарячої води обіцяють у суботу, 20 серпня, до кінця дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у понеділок, 15 серпня, повідомили на сайті ДКП «Луцьктепло».
У зв'язку із зупинкою котельні від ранку 17 серпня подача гарячої води буде припинено:
від центральних теплових пунктів:
- на вул. Вавілова, 6, 5б,
- просп. Волі, 22,
- вул. Світла, 3а,
- вул. Дубнівська, 12в,
- вул. Кременецька, 24д,
- Київський Майдан, 6а,
на індивідуальні теплові пункти:
- на просп. Волі, 55, 66а,
- вул. Задворецька, 15,
- Київський Майдан, 9,
- вул. Шопена, 7.
Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником по Контракту 3b «Модернізація котелень – заміна великих насосів» в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.
Відновити роботу котельні та постачання гарячої води обіцяють у суботу, 20 серпня, до кінця дня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У центрі Луцька декілька днів не буде гарячої води
Сьогодні, 13:37
Росіяни обстріляли рятувальників, які гасили пожежу на Донеччині
Сьогодні, 13:21
З Росії до Маріуполя почали повертати українців, – Андрющенко
Сьогодні, 13:15
Росія вранці здійснила масований обстріл Чернігівщини
Сьогодні, 13:05
СБУ викрила кримінальних авторитетів з Росії, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів
Сьогодні, 12:41
Медіа