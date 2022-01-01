У центрі Луцька декілька днів не буде гарячої води





Про це у понеділок, 15 серпня, повідомили на



У зв'язку із зупинкою котельні від ранку 17 серпня подача гарячої води буде припинено:



від центральних теплових пунктів:



- на вул. Вавілова, 6, 5б,

- просп. Волі, 22,

- вул. Світла, 3а,

- вул. Дубнівська, 12в,

- вул. Кременецька, 24д,

- Київський Майдан, 6а,



на індивідуальні теплові пункти:



- на просп. Волі, 55, 66а,

- вул. Задворецька, 15,

- Київський Майдан, 9,

- вул. Шопена, 7.



Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником по Контракту 3b «Модернізація котелень – заміна великих насосів» в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.



Відновити роботу котельні та постачання гарячої води обіцяють у суботу, 20 серпня, до кінця дня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Подача теплоносія для потреб послуги з постачання гарячої води від котельні на вул. Вавілова, 6, буде припинено на чотири дні.Про це у понеділок, 15 серпня, повідомили на сайті ДКП «Луцьктепло».У зв'язку із зупинкою котельні від ранку 17 серпня подача гарячої води буде припинено:від центральних теплових пунктів:- на вул. Вавілова, 6, 5б,- просп. Волі, 22,- вул. Світла, 3а,- вул. Дубнівська, 12в,- вул. Кременецька, 24д,- Київський Майдан, 6а,на індивідуальні теплові пункти:- на просп. Волі, 55, 66а,- вул. Задворецька, 15,- Київський Майдан, 9,- вул. Шопена, 7.Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником по Контракту 3b «Модернізація котелень – заміна великих насосів» в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.Відновити роботу котельні та постачання гарячої води обіцяють у суботу, 20 серпня, до кінця дня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію