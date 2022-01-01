У центрі Луцька декілька днів не буде гарячої води

У центрі Луцька декілька днів не буде гарячої води
Подача теплоносія для потреб послуги з постачання гарячої води від котельні на вул. Вавілова, 6, буде припинено на чотири дні.

Про це у понеділок, 15 серпня, повідомили на сайті ДКП «Луцьктепло».

У зв'язку із зупинкою котельні від ранку 17 серпня подача гарячої води буде припинено:

від центральних теплових пунктів:

- на вул. Вавілова, 6, 5б,
- просп. Волі, 22,
- вул. Світла, 3а,
- вул. Дубнівська, 12в,
- вул. Кременецька, 24д,
- Київський Майдан, 6а,

на індивідуальні теплові пункти:

- на просп. Волі, 55, 66а,
- вул. Задворецька, 15,
- Київський Майдан, 9,
- вул. Шопена, 7.

Причина зупинки – виконання монтажних робіт із заміни насосного обладнання підрядником по Контракту 3b «Модернізація котелень – заміна великих насосів» в рамках Проєкту модернізації централізованого теплопостачання м. Луцька, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку.

Відновити роботу котельні та постачання гарячої води обіцяють у суботу, 20 серпня, до кінця дня.

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Теги: гаряча вода, Луцьк
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