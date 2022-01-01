Воєнний стан в Україні продовжили до 21 листопада

Воєнний стан в Україні продовжили до 21 листопада
Верховна Рада підтримала продовження воєнного стану в Україні ще на 90 днів. Також депутати підтримали продовження мобілізації.

Про це пише 24 канал.

Попереднього разу парламент продовжив воєнний стан до 23 серпня.

Раніше президент підписав указ №64/2022 "Про запровадження військового стану в Україні". Народні депутати затвердили цей документ 300 голосами 24 лютого.

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Теги: воєнний стан, Україна
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