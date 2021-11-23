З 20 серпня на Волині не можна буде ловити раків

З 20 серпня на Волині не можна буде ловити раків
З 20 серпня по 30 вересня 2022 року діятиме заборона на вилов раків у водних об’єктах Волинської області.

Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.

Заборона встановлюється з метою збереження та охорони популяції цього виду водних біоресурсів на час другої линьки. Линька триває від кількох годин до однієї доби.

Проте період формування та зміцнення нового панцира може тривати від одного до півтора місяця. В час линьки раки не захищені та малорухомі, що й робить їх легкою здобиччю для браконьєрів.

За вилов раків під час заборони передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування нанесених рибному господарству збитків. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 332 грн.

Проте варто пам’ятати, що обмеження тривають не тільки у період нересту, линьки та виношування ікри. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екз. раків на водоймах загального користування та 50 екз. - на водоймах, де впроваджене платне рибальство. Забороняється вилов цих річкових мешканців у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

Також забороняється вилов раків менших, ніж 10 см.

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Теги: вилов раків, заборона, Волинь
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