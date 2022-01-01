Рада дозволила примусове вилучення майна під час війни





Про це пише



Як передавати перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів.



Закон був ухвалений для підвищення економічної безпеки, захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності держави від збройної агресії Росії.



Згідно з пояснювальною запискою до документа, ініціатива приймається з метою забезпечення екстреного реагування органами місцевої та центральної влади щодо збереження та використання підприємств оборонного значення в інтересах держави, недопущення їх знищення або захоплення ворогом.



Військовим адміністраціям на місцях надається право оперативного реагування та термінового внесення питань щодо підприємств оборонного значення недержавної форми власності до Ради національної безпеки та оборони України.



"Запропонована процедура дасть можливість приймати рішення в цій надзвичайно важливій сфері оперативно, компетентно і відповідально, допоможе державі зберегти та примножити свій оборонний потенціал. Прийняття документа дозволить прискорити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості та машинобудівної галузі", - йдеться в документі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект (№7605), який спрямований на вдосконалення та оптимізацію процедури та механізму проведення примусового відчуження та вилучення майна в умовах воєнниого стану.Про це пише УНІАН Як передавати перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політикиза відповідне рішення проголосували 278 народних депутатів.Закон був ухвалений для підвищення економічної безпеки, захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності держави від збройної агресії Росії.Згідно з пояснювальною запискою до документа, ініціатива приймається з метою забезпечення екстреного реагування органами місцевої та центральної влади щодо збереження та використання підприємств оборонного значення в інтересах держави, недопущення їх знищення або захоплення ворогом.Військовим адміністраціям на місцях надається право оперативного реагування та термінового внесення питань щодо підприємств оборонного значення недержавної форми власності до Ради національної безпеки та оборони України."Запропонована процедура дасть можливість приймати рішення в цій надзвичайно важливій сфері оперативно, компетентно і відповідально, допоможе державі зберегти та примножити свій оборонний потенціал. Прийняття документа дозволить прискорити термін переходу промисловості на військові рейки, особливо важкої промисловості та машинобудівної галузі", - йдеться в документі.

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