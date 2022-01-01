Як лучанин готується до чемпіонату Європи з ММА в Італії. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:29
21-річний лучанин Дмитро Ковальчук – срібний призер чемпіонату України з ММА 2022-го року серед дорослих, чемпіон Європи з бойового самбо серед юніорів, чемпіон України з джиу-джитсу.
Суспільному спортсмен розповів про щоденні підготовки та перемоги.
Дмитро Ковальчук каже: коли здобуває чергову перемогу для України на рингу міжнародних змагань – відчуває гордість.
«Виявляється хлопець з маленького міста Луцьк може поїхати на чемпіонат Європи і привезти звідти медаль. Виступ на змаганнях – це тільки вершинка айсберга. Усе решта – у підготовці, у тому, як ти готуєшся, як їси, як спиш, як тренуєшся», – говорить боєць.
Через повномасштабну російську збройну агресію можливість організовувати змагання в Україні нині під постійною загрозою, – каже спортсмен. Також не має змоги повноцінно віддатися тренуванням.
«Раніше я міг їздити по всій Україні: від Харкова до Тернополя. Міг поїхати потренуватися в Одесу, Київ. Зараз ніхто не знає, що буде завтра у тому чи іншому місті. Треба подякувати нашим військовим, нашим волонтерам, які дозволяють нам виступати і розвиватися у різних галузях», – зазначає Дмитро.
На арені боротися із суперником з Росії Дмитру ніколи не доводилося. Збройне вторгнення ворога в Україну 24 лютого, каже, назавжди змінило сприйняття усього російського.
«Відкрилися очі у більшості моїх знайомих і у мене: перестали слухати російську музику, дивитися російське. Це уже така зміна у мені. Only Ukraine», – додає спортсмен.
Тренер Михайло Савчук розповів: Дмитро виступає у категорії до 71-го кілограма. Це найчисельніша категорія спортсменів, щоб досягти у ній результату, потрібно здолати 30-40 суперників.
«Я вважаю, що він – один із найкращих, найкращих не тільки на Волині, а й в Україні. Він це довів неодноразово. Чому, бо майже на всіх змаганнях національного рівнявін постійно потрапляє у фінал, здобуває перемоги», – каже тренер.
Нині Дмитро Ковальчук готується до чемпіонату Європи з ММА в Італії.
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Суспільному спортсмен розповів про щоденні підготовки та перемоги.
Дмитро Ковальчук каже: коли здобуває чергову перемогу для України на рингу міжнародних змагань – відчуває гордість.
«Виявляється хлопець з маленького міста Луцьк може поїхати на чемпіонат Європи і привезти звідти медаль. Виступ на змаганнях – це тільки вершинка айсберга. Усе решта – у підготовці, у тому, як ти готуєшся, як їси, як спиш, як тренуєшся», – говорить боєць.
Через повномасштабну російську збройну агресію можливість організовувати змагання в Україні нині під постійною загрозою, – каже спортсмен. Також не має змоги повноцінно віддатися тренуванням.
«Раніше я міг їздити по всій Україні: від Харкова до Тернополя. Міг поїхати потренуватися в Одесу, Київ. Зараз ніхто не знає, що буде завтра у тому чи іншому місті. Треба подякувати нашим військовим, нашим волонтерам, які дозволяють нам виступати і розвиватися у різних галузях», – зазначає Дмитро.
На арені боротися із суперником з Росії Дмитру ніколи не доводилося. Збройне вторгнення ворога в Україну 24 лютого, каже, назавжди змінило сприйняття усього російського.
«Відкрилися очі у більшості моїх знайомих і у мене: перестали слухати російську музику, дивитися російське. Це уже така зміна у мені. Only Ukraine», – додає спортсмен.
Тренер Михайло Савчук розповів: Дмитро виступає у категорії до 71-го кілограма. Це найчисельніша категорія спортсменів, щоб досягти у ній результату, потрібно здолати 30-40 суперників.
«Я вважаю, що він – один із найкращих, найкращих не тільки на Волині, а й в Україні. Він це довів неодноразово. Чому, бо майже на всіх змаганнях національного рівнявін постійно потрапляє у фінал, здобуває перемоги», – каже тренер.
Нині Дмитро Ковальчук готується до чемпіонату Європи з ММА в Італії.
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