З Росії до Маріуполя почали повертати українців, – Андрющенко
Сьогодні, 13:15
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що Росія почала повертати маріупольців додому.
Про це він повідомив у телеграм-каналі.
"Перший факт зворотної депортації з Росії. З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому. В суботу 60 маріупольців «добровільно» завантажили в два причіпних вагони та відправили до Ростову-на-Дону. Де їх зустрінуть органи «ДНР» та відвезуть додому", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко уточнив, що більшість з цих людей немає вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись в квартири інших маріупольців в евакуації.
"Чудовий реальний приклад «турботи» Росії та її здатності. Сучасна Росія навіть депортацію не здатна організувати, як би цинічно не звучала правда", - наголошує Андрющенко.
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Про це він повідомив у телеграм-каналі.
"Перший факт зворотної депортації з Росії. З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому. В суботу 60 маріупольців «добровільно» завантажили в два причіпних вагони та відправили до Ростову-на-Дону. Де їх зустрінуть органи «ДНР» та відвезуть додому", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко уточнив, що більшість з цих людей немає вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись в квартири інших маріупольців в евакуації.
"Чудовий реальний приклад «турботи» Росії та її здатності. Сучасна Росія навіть депортацію не здатна організувати, як би цинічно не звучала правда", - наголошує Андрющенко.
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