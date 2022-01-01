З Росії до Маріуполя почали повертати українців, – Андрющенко

Петро Андрющенко повідомив, що Росія почала повертати маріупольців додому.



Про це він



"Перший факт зворотної депортації з Росії. З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому. В суботу 60 маріупольців «добровільно» завантажили в два причіпних вагони та відправили до Ростову-на-Дону. Де їх зустрінуть органи «ДНР» та відвезуть додому", - йдеться в повідомленні.



Андрющенко уточнив, що більшість з цих людей немає вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись в квартири інших маріупольців в евакуації.



"Чудовий реальний приклад «турботи» Росії та її здатності. Сучасна Росія навіть депортацію не здатна організувати, як би цинічно не звучала правда", - наголошує Андрющенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Радник міського голови Маріуполяповідомив, що Росія почала повертати маріупольців додому.Про це він повідомив у телеграм-каналі."Перший факт зворотної депортації з Росії. З російського Пскова, де маріупольці стали проблемою для місцевої влади, їх повертають додому. В суботу 60 маріупольців «добровільно» завантажили в два причіпних вагони та відправили до Ростову-на-Дону. Де їх зустрінуть органи «ДНР» та відвезуть додому", - йдеться в повідомленні.Андрющенко уточнив, що більшість з цих людей немає вцілілого житла в місті і змушена буде жити на вулиці або вламуватись в квартири інших маріупольців в евакуації."Чудовий реальний приклад «турботи» Росії та її здатності. Сучасна Росія навіть депортацію не здатна організувати, як би цинічно не звучала правда", - наголошує Андрющенко.

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