На базі відпочинку у Затоці група людей підірвалась на міні

На базі відпочинку у Затоці група людей підірвалась на міні
На базі відпочинку «Рута» у Затоці на Одещині двоє людей підірвалися на ворожій міні. Вони загинули. Ще одна особа дістала поранення.

Про трагедію повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Він закликав людей пам’ятати про заборону виходити на пляжі, узбережжя та купатися у морі і водоймах.

В Оперативному командуванні «Південь» підтвердили загибель двох осіб і травмування ще однієї.

«За попередніми даними, група чоловіків, ігноруючи проголошені обмеження щодо відвідування узбережжя та купання в прибережних водах, нехтуючи попереджувальними знаками, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів.

Під час плавання від підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє загинули на місці, один отримав поранення», – йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що на місці події працюють фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.

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Теги: Затока, підірвалися на міні
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