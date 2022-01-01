Чому люди фізично втомлюються від розумової роботи





Дослідження показує, що коли інтенсивна когнітивна робота триває кілька годин, це викликає накопичення токсичних побічних речовин у префронтальній корі мозку, пише



Це змінює ваш контроль над рішеннями, тому ви переходите до легких дій, які не вимагають жодних зусиль.



"Наші висновки показують, що когнітивна робота призводить до справжньої функціональної зміни – накопичення шкідливих речовин, – тому втома дійсно буде сигналом, який змушує нас припинити роботу, але з іншою метою: зберегти цілісність функціонування мозку",

– пояснив Матіас Песільйоне з Університету Пітьє-Сальпетрієр.



Науковці хотіли зрозуміти, що таке розумова втома насправді. У той час як машини можуть обчислювати безперервно, мозок не може. Вони хотіли з'ясувати, чому. Науковці підозрювали, що причина пов'язана з необхідністю переробити потенційно токсичні речовини, які виникають під час нервової діяльності.



Щоб знайти докази цього, вони використовували магнітно-резонансну спектроскопію (MRS) для моніторингу хімії мозку протягом робочого дня.



Вони розглядали дві групи людей: тих, кому потрібно було добре подумати, і тих, у кого були відносно легші когнітивні завдання. У групі людей з важкою розумовою працею у префронтальній корі мозку був вищий рівень глутамату, який і викликає втому. Науковці зазначили, що вагомі докази того, що він виводиться з мозку під час сну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Довга розумова праця дуже втомлює усе тіло. Тепер у дослідників є нові докази, щоб пояснити, чому так відбувається.Дослідження показує, що коли інтенсивна когнітивна робота триває кілька годин, це викликає накопичення токсичних побічних речовин у префронтальній корі мозку, пише 24 канал. Це змінює ваш контроль над рішеннями, тому ви переходите до легких дій, які не вимагають жодних зусиль."Наші висновки показують, що когнітивна робота призводить до справжньої функціональної зміни – накопичення шкідливих речовин, – тому втома дійсно буде сигналом, який змушує нас припинити роботу, але з іншою метою: зберегти цілісність функціонування мозку",– пояснивз Університету Пітьє-Сальпетрієр.Науковці хотіли зрозуміти, що таке розумова втома насправді. У той час як машини можуть обчислювати безперервно, мозок не може. Вони хотіли з'ясувати, чому. Науковці підозрювали, що причина пов'язана з необхідністю переробити потенційно токсичні речовини, які виникають під час нервової діяльності.Щоб знайти докази цього, вони використовували магнітно-резонансну спектроскопію (MRS) для моніторингу хімії мозку протягом робочого дня.Вони розглядали дві групи людей: тих, кому потрібно було добре подумати, і тих, у кого були відносно легші когнітивні завдання. У групі людей з важкою розумовою працею у префронтальній корі мозку був вищий рівень глутамату, який і викликає втому. Науковці зазначили, що вагомі докази того, що він виводиться з мозку під час сну.

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