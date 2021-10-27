Патріотичний забіг у пам'ять про загиблих воїнів у Луцьку цьогоріч буде онлайн
Сьогодні, 08:11
Цьогорічний патріотичний легкоатлетичний забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України" в Луцьку в цілях безпеки відбудеться в онлайн форматі.
Про це повідомили в обласному управлінні у справах молоді та спорту.
Всі зареєстровані учасники зможуть пробігти обрану дистанцію у період з 24 серпня до 25 вересня 2022 року. Зареєструватись на забіг можна до 19 вересня за посиланням.
Кожен учасник бігтиме на вибір два, п'ять або 10 кілометрів за одного з загиблих героїв України. Маршрут забігу, його складність та безпечність у своєму місті обирає кожен учасник самостійно, а також самостійно несе відповідальність за своє здоров’я, – зазначили в управлінні.
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Про це повідомили в обласному управлінні у справах молоді та спорту.
Всі зареєстровані учасники зможуть пробігти обрану дистанцію у період з 24 серпня до 25 вересня 2022 року. Зареєструватись на забіг можна до 19 вересня за посиланням.
Кожен учасник бігтиме на вибір два, п'ять або 10 кілометрів за одного з загиблих героїв України. Маршрут забігу, його складність та безпечність у своєму місті обирає кожен учасник самостійно, а також самостійно несе відповідальність за своє здоров’я, – зазначили в управлінні.
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