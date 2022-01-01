Курс валют у Луцьку 15 серпня

Курс валют у Луцьку 15 серпня
15 серпня готівковий курс долара становить 39.90, продають його за 40.05.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 40.85, а продають - за 40.90.

Щодо польського злотого, то його купують - за 8,74.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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