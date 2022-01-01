Курс валют у Луцьку 15 серпня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.85, а продають - за 40.90.



Щодо польського злотого, то його купують - за 8,74.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 15 серпня готівковий курс долара становить 39.90, продають його за 40.05.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 40.85, а продають - за 40.90.Щодо польського злотого, то його купують - за 8,74.

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