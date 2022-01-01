За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, 12 танків та вертоліт





Про це



Загальні бойові втрати Росії на 15 серпня орієнтовно склали:



особового складу - близько 43750 (+200) осіб ліквідовано;

танків - 1876 (+12);

бойових броньованих машин - 4141 (+15);

артилерійських систем - 985 (+5);

РСЗВ - 261 (+0);

засоби ППО - 136 (+0);

літаків - 233 (+0);

вертольотів - 195 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);

крилаті ракети - 187 (+0);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5);

спеціальної техніки - 92 (+1).













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили України ліквідували з початку повномасштабного вторгнення 43 750 російських військових.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати Росії на 15 серпня орієнтовно склали:особового складу - близько 43750 (+200) осіб ліквідовано;танків - 1876 (+12);бойових броньованих машин - 4141 (+15);артилерійських систем - 985 (+5);РСЗВ - 261 (+0);засоби ППО - 136 (+0);літаків - 233 (+0);вертольотів - 195 (+1);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);крилаті ракети - 187 (+0);Кораблі / катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5);спеціальної техніки - 92 (+1).

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