За минулу добу Росія втратила 200 окупантів, 12 танків та вертоліт
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Збройні сили України ліквідували з початку повномасштабного вторгнення 43 750 російських військових.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 15 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 43750 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 1876 (+12);
бойових броньованих машин - 4141 (+15);
артилерійських систем - 985 (+5);
РСЗВ - 261 (+0);
засоби ППО - 136 (+0);
літаків - 233 (+0);
вертольотів - 195 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);
крилаті ракети - 187 (+0);
Кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5);
спеціальної техніки - 92 (+1).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 15 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 43750 (+200) осіб ліквідовано;
танків - 1876 (+12);
бойових броньованих машин - 4141 (+15);
артилерійських систем - 985 (+5);
РСЗВ - 261 (+0);
засоби ППО - 136 (+0);
літаків - 233 (+0);
вертольотів - 195 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 787 (+3);
крилаті ракети - 187 (+0);
Кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3044 (+5);
спеціальної техніки - 92 (+1).
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