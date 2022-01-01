Співає, вчить українську та допомагає ЗСУ: на Волинь приїхав 33-річний американець

Співає, вчить українську та допомагає ЗСУ: на Волинь приїхав 33-річний американець
33-річний американець Майкл Віллен із Техасу приїхав в Україну після початку повномасштабної війни. Нині в Луцьку чоловік грає та співає українською на центральній вулиці міста, а зібрані гроші передає Збройним силам України.

Своєю життєвою історією Майкл Віллен поділився з Суспільним. Каже: в Україні всі називають його Михайлом.

Вдома він працював фінансистом, три роки тому вирушив до Європи, побував в українських Карпатах і відтоді залишився жити в Україні. Зараз працює у Києві художником та гастролює з музичними концертами містами України.

З його слів, з батьками, які мешкають у Лас-Вегасі, бачиться лише на Різдво. З мамою, каже, він споріднений музикою. Вона викладає гру на піаніно, він грає на віолончелі, піаніно та гітарі.

В Україні Майкл продовжив займатися музикою. Його музична менеджерка живе у Луцьку. Свої перші вуличні виступи американець розпочав на вулиці Лесі Українки обласного центру Волині. Рік тому почав вдосконалювати свою українську. Вже записав перший музичний альбом українською мовою, який назвав "Далека дорога".

Зараз Майкл розвиває власний ютюб-канал, в якому більше розповідає іноземцям про Україну та її традиції. Тому, каже, із вишиванкою майже не розлучається. До початку повномасштабної війни чоловік жив у Відні, але повернувся в Україну. Каже: тут має багато друзів, у вільний час виступає на місцевих стендап-вечірках.
Співає, вчить українську та допомагає ЗСУ: на Волинь приїхав 33-річний американець

"Малюю майже кожен день, але під час війни це складно. Записую інтерв’ю на вулиці. Наприклад, запитав людей у Києві "Як справляєтесь із війною?", у Львові – "Якою мовою говорили у дитинстві?", – розповідає чоловік.

Своє майбутнє Майкл Віллен бачить у Львові, де хоче писати нові пісні. Говорить: мріє зустріти в Україні свою долю.
Співає, вчить українську та допомагає ЗСУ: на Волинь приїхав 33-річний американець

"Шукаю сільську дівчину, це найкращий варіант для мене. Україна – це найкраща країна у світі. Почуваю себе вдома тут. Люблю їжу, людей, природу, все", – говорить Майкл Віллен.

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Теги: Волинь, американець, ЗСУ
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