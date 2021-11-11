На Волині у комендантську годину затримали трьох осіб з наркотиками

Під час комендантської години патрульні в Ковелі виявили, ймовірно, наркотичні речовини.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.Сьогодні, 15 серпня, під час дії комендантської години, близько 4-ї години ранку, в одному з гаражних масивів у місті Ковелі, патрульні помітили ввімкнене світло в одному з гаражів.Оскільки поліцейським надходили звернення від громадян щодо ймовірного вживання наркотичних речовин на території вказаного гаражного масиву, патрульні ввійшли до приміщення для перевірки громадян.Всередині охоронці порядку виявили трьох осіб. А Окрім цього на столі та підлозі валялися скляні колби з нашаруванням коричневого кольору.Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.