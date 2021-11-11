На Волині у комендантську годину затримали трьох осіб з наркотиками
Сьогодні, 10:22
Під час комендантської години патрульні в Ковелі виявили, ймовірно, наркотичні речовини.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Сьогодні, 15 серпня, під час дії комендантської години, близько 4-ї години ранку, в одному з гаражних масивів у місті Ковелі, патрульні помітили ввімкнене світло в одному з гаражів.
Оскільки поліцейським надходили звернення від громадян щодо ймовірного вживання наркотичних речовин на території вказаного гаражного масиву, патрульні ввійшли до приміщення для перевірки громадян.
Всередині охоронці порядку виявили трьох осіб. А Окрім цього на столі та підлозі валялися скляні колби з нашаруванням коричневого кольору.
Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.
Сьогодні, 15 серпня, під час дії комендантської години, близько 4-ї години ранку, в одному з гаражних масивів у місті Ковелі, патрульні помітили ввімкнене світло в одному з гаражів.
Оскільки поліцейським надходили звернення від громадян щодо ймовірного вживання наркотичних речовин на території вказаного гаражного масиву, патрульні ввійшли до приміщення для перевірки громадян.
Всередині охоронці порядку виявили трьох осіб. А Окрім цього на столі та підлозі валялися скляні колби з нашаруванням коричневого кольору.
Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині пройшли спільні навчання прикордонників та тероборонівців з тактичної медицини. ФОТО
Сьогодні, 10:35
На Волині у комендантську годину затримали трьох осіб з наркотиками
Сьогодні, 10:22
Військове командування загарбників втекло з Херсона, – облрада
Сьогодні, 09:24
Медіа