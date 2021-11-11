На Волині у комендантську годину затримали трьох осіб з наркотиками

На Волині у комендантську годину затримали трьох осіб з наркотиками
Під час комендантської години патрульні в Ковелі виявили, ймовірно, наркотичні речовини.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції.

Сьогодні, 15 серпня, під час дії комендантської години, близько 4-ї години ранку, в одному з гаражних масивів у місті Ковелі, патрульні помітили ввімкнене світло в одному з гаражів.
На Волині у комендантську годину затримали трьох осіб з наркотиками

Оскільки поліцейським надходили звернення від громадян щодо ймовірного вживання наркотичних речовин на території вказаного гаражного масиву, патрульні ввійшли до приміщення для перевірки громадян.

Всередині охоронці порядку виявили трьох осіб. А Окрім цього на столі та підлозі валялися скляні колби з нашаруванням коричневого кольору.
На Волині у комендантську годину затримали трьох осіб з наркотиками

Для встановлення всіх обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського районного управління поліції.

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Теги: Волинь, Ковель, комендантська година, наркотики
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