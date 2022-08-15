Військове командування загарбників втекло з Херсона, – облрада
Сьогодні, 09:24
Більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсона.
Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме по забезпеченню військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона", - йдеться в повідомленні.
Він підтвердив, що всі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України.
"Мабуть це й стало основною причиною того, що військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, так, саме є про це відомості", - зазначив Соболевський.
Він додав, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки.
Соболевський вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, пише Українська правда.
"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме по забезпеченню військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона", - йдеться в повідомленні.
Він підтвердив, що всі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України.
"Мабуть це й стало основною причиною того, що військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, так, саме є про це відомості", - зазначив Соболевський.
Він додав, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки.
Соболевський вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Військове командування загарбників втекло з Херсона, – облрада
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку 15 серпня
Сьогодні, 09:15
Медіа