Військове командування загарбників втекло з Херсона, – облрада





Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський в ефірі телемарафону, пише



"Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме по забезпеченню військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона", - йдеться в повідомленні.



Він підтвердив, що всі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України.



"Мабуть це й стало основною причиною того, що військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, так, саме є про це відомості", - зазначив Соболевський.



Він додав, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки.



Соболевський вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Більшість військового командування російських загарбників виїхала з Херсона.Про це повідомив заступник голови Херсонської обласної радив ефірі телемарафону, пише Українська правда "Я можу це підтвердити. Дійсно, сьогодні в орків не існує жодного логістичного маршруту безпечного і такого, який би задовольняв їхні військові потреби саме по забезпеченню військового угруповання, яке розташовано саме біля Херсона", - йдеться в повідомленні.Він підтвердив, що всі головні дороги перебувають під вогневим контролем Збройних сил України."Мабуть це й стало основною причиною того, що військове командування дійсно залишило Херсон. Більшість з них вже виїхали з Херсона, так, саме є про це відомості", - зазначив Соболевський.Він додав, що Антонівський міст неможливо перейти навіть пішки.Соболевський вважає, що нині в російських військ дуже поганий моральний стан, тому що всі їхні плани щодо Херсонщини провалилися.

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