Серпень стане для Херсона вирішальним місяцем, – депутат





Про це написав Сергій Хлань у своєму Facebook.



Хлань нагадав, що в останні дні російські окупанти активізували роботу авіації в області, продовжують тероризувати місцевих жителів - проводять обшуки, насаджують свої нічого не варті фантики-рублі, погрожують звільненнями, допитами, репресіями. Також окупанти планують розгорнути пропагандистську мережу для мовлення на території області.



При цьому в області не вистачає ліків, їжі, люди продовжують евакуюватися на територію, контрольовану ЗСУ, а окупанти звіріють. Через знищені Мости підвезення для них капітально скоротилося - потужностей переправ не вистачає. А українські війська продовжують винищувати росіян, як скажених собак.



«І так у всьому - ліплять картинку, але і то виходить невміло і погано. Подобається тільки поодиноким колаборантам, але і тих росія кине, як завжди це робить з усіма. Але партизани продовжують боротьбу і фіксують кожен факт зради. Тим, хто перейшов на бік ворога в Україні більше місця не буде... Будуть лізти, складати - ми вбивати й руйнувати їхні запаси. Поки вони не відчують дефіцит, а це обов'язково станеться. Санкції працюють, зброя наших партнерів приходить, рух опору зростає. Будемо чекати, що новий тиждень принесе нам нові перемоги та багато хороших мертвих орків» - резюмував депутат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступні два тижні серпня будуть вирішальними в питанні звільнення Херсона від російських окупантів. Росіяни чують, що земля горить у них під ногами та намагаються активізувати зусилля з утримання міста.Про це написав депутат Херсонської обласної радиу своєму Facebook.Хлань нагадав, що в останні дні російські окупанти активізували роботу авіації в області, продовжують тероризувати місцевих жителів - проводять обшуки, насаджують свої нічого не варті фантики-рублі, погрожують звільненнями, допитами, репресіями. Також окупанти планують розгорнути пропагандистську мережу для мовлення на території області.При цьому в області не вистачає ліків, їжі, люди продовжують евакуюватися на територію, контрольовану ЗСУ, а окупанти звіріють. Через знищені Мости підвезення для них капітально скоротилося - потужностей переправ не вистачає. А українські війська продовжують винищувати росіян, як скажених собак.«І так у всьому - ліплять картинку, але і то виходить невміло і погано. Подобається тільки поодиноким колаборантам, але і тих росія кине, як завжди це робить з усіма. Але партизани продовжують боротьбу і фіксують кожен факт зради. Тим, хто перейшов на бік ворога в Україні більше місця не буде... Будуть лізти, складати - ми вбивати й руйнувати їхні запаси. Поки вони не відчують дефіцит, а це обов'язково станеться. Санкції працюють, зброя наших партнерів приходить, рух опору зростає. Будемо чекати, що новий тиждень принесе нам нові перемоги та багато хороших мертвих орків» - резюмував депутат.

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