У бою з окупантами загинув один з найкращих льотчиків України

У бою з окупантами загинув один з найкращих льотчиків України
У війні проти російських окупантів загинув один з найкращих льотчиків України Антон Листопад, родом з Івано- Франківська. Захисник загинув у бою з ворогом.

Антон був визнаний кращим льотчиком Повітряних Сил ЗСУ 2019 року. Він був був учасником бойових дій на сході України, пише ТСН.


Відомо, у ліцей Антон вступив у 2005 році, завершив ліцейну науку – у 2008. Навчався у групі, де наставником була Савчук Оксана Богданівна. Запам’ятався як здібний, дуже наполегливий і впертий юнак. Після здобуття відповідної освіти Антон став військовим пілотом найвищого класу.

"Мільйони українців із захопленням і гордістю спостерігали у день 30-тої річниці Незалежності проліт над Хрещатиком авіаційної колони параду військ. Ведучим цієї колони був саме наш Антон", - йдеться у повідомленні Фізико-технічного ліцею Івано-Франківської обласної ради, де льотчик навчався.

За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі Антон був відзначений президентом Володимиром Зеленським високою державною нагородою.

"З перших хвилин повномасштабного вторгнення росіян капітан Антон Листопад був на захисті свободи і Незалежності України. За проявлену мужність, відвагу та професіоналізм за кілька днів до загибелі був відзначений Президентом високою державною нагородою – орденом За мужність 3-го ступеня. Царство небесне та вічна пам’ять Герою!", - написала голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

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Теги: льотчик, загинув
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