15 серпня на Волині: гортаючи календар

Юрій Ольховий (на фото).



Також день народження цього дня святкують ексдепутат Луцької міської ради Сергій Волик та екснападник ФК "Волинь" Редван Мемешев.



Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!



У цей день Указом Президента України щорічно відзначають День археологів.



За православним календарем 15 серпня іменини відзначають Василь, Кирило, Роман, Стефан, Тарас, Федір і Фока.



Вітаємо усіх іменинників, а також археологів Волині та бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні відзначає день народження голова наглядової ради ПрАТ «Луцькавтодор»(на фото).Також день народження цього дня святкують ексдепутат Луцької міської радита екснападник ФК "Волинь"Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, сімейної злагоди і професійних успіхів!У цей день Указом Президента України щорічно відзначають День археологів.За православним календарем 15 серпня іменини відзначають Василь, Кирило, Роман, Стефан, Тарас, Федір і Фока.Вітаємо усіх іменинників, а також археологів Волині та бажаємо усім здоров’я, радості від життя та безмежного натхнення.

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