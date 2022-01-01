«Горить, палає техніка ворожа»: добрі новини від ВолиньPost за 14 серпня

Вже 172 дні «друга армія світу» безуспішно воює в Україні, яку мала намір захопити за три дні. Дзуськи, як то кажуть.Українці і українки щодня доводять росіянам, що вдертися у нашу домівку було поганою ідеєю. А Україні доводять, що ради неї готові на все і підтверджують це добрими вчинками.Тому ми щодня маємо добрі новини. Сьогодні, 14 серпня, писали про таке:Наша князівська піхота - це сила і міць! Як співають у одній українській пісні, «горить, палає техніка ворожа».Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили три бойові машини піхоти противника та близько 25 ворогів.Відео вдалого дня на полі бою оприлюднили на сторінці бригади у фейсбуці.«Вдалий день - це коли знищили 3 БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків!У Князівської піхоти ранок на Донбасі починається не завжди з кави», - йдеться у дописі.Трохи традиційно доброї щоденної статистики.Збройні сили протягом доби ліквідували 150 окупантів, 8 танків та 11 броньованих машин.Про це свідчать дані Генштабу на ранок 14 серпня.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали:– особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано,– танків ‒ 1864 (+8) од,– бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од,– артилерійських систем – 980 (+2) од,– РСЗВ - 261 (+0) од,– засоби ППО - 136 (+0) од,– літаків – 233 (+0) од,–гелікоптерів – 194 (+1) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 784 (+5),– крилаті ракети - 187 (+0),– кораблі /катери - 15 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн- 3039 (+3) од,– спеціальна техніка - 91 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.На кордоні з Білоруссю у межах Волині - все спокійно.Безпосередньо в смузі оборони 100 окремої бригади територіальної оборони Волині обстановка за минулий тиждень значних змін не зазнала.Про це повідомили у телеграм-каналі бригади.Інформують, що особовий склад бригади територіальної оборони у взаємодії з іншими складовими сил оборони краю повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності.Усі підрозділи бригади, серед яких і артилерійські батареї, щоденно підвищують свій рівень бойової підготовки.Було б добре узагалі замурувати цю країну і обгородити височенним колючим парканом. Але дипломатичні рішення країн - теж непогано.Польща підтримує продовження санкцій проти Росії, зокрема щодо призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму для російських громадян через вторгнення в Україну.Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Пьотр Вавжик, пише Рolskie Radio.Однак дипломат визнав, що не всі країни Євросоюзу на це згодні."Проти виступають Німеччина, Франція та Нідерланди. У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії Угоди про спрощення візового режиму для громадян РФ, Польша працює над новим рішенням", – наголоси він.За його словами, Варшава веде переговори на цю тему с деякими країнами ЄС, наголосивши, що їхні плани підтримують Литва, Латвія, Естонія, Чехія та Словаччина.Польша вже кілька місяців не видає туристичні візи росіянам, їх отримують тільки ті громадяни РФ, які через роботу змушені перетинати кордон – це водії вантажівок, дипломати, а також особи, які мають Карту поляка, та члени родин громадян Польщі.Ця новина потішить, щоправда, не всіх українців і українок, а лише тих, у кого є криптовалюта.Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin перетнула позначку 25 тис доларів вперше з середини червня.Зростання ціни на криптовалюту склало 2,2% до 25 031 долар у перші години з початку торгів 14 серпня. Станом на 6 ранку за нью-йоркським часом ціна склала 24 750 доларів.Зростання Bitcoin вже п’ятий день поспіль пояснюється даними індексу споживчих цін у США, що виявились нижчими ніж очікувалось. Вартість криптовалюти все ще на 46,5% нижча за її ціну на початок 2022 року.Збройні сили України в ніч на 14 серпня завдали ще одного удару по Антонівському мосту на тимчасово окупованій території Херсонської області.Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону. Перед цим у соцмережах ширили відео цього ракетного удару.«Ми продовжуємо вогневий контроль за транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки у нас є чіткий намір допомогти окупантам ухвалити правильне рішення та направити їх чергові "жести доброї волі" у потрібному нам напрямку», — сказала Гуменюк.За її словами, нового удару по Антонівському мосту було завдано для того, щоб закріпити його статус «остаточно непроїзного». Речниця стверджує, що Силам оборони України вдалося майже повністю обірвати постачання армії окупантів на західному березі Дніпра на Херсонщині.«Це означає, що важка техніка та перевезення боєприпасів надзвичайно ускладнені аж до неможливості. Ми продовжуємо уточнювати всі результати і коли отримаємо абсолютну оцінку, в тому числі експертну, для розуміння того, що ці артерії вже не можуть використовуватися, то оголосимо це», — каже Гуменюк.