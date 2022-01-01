Партизани підірвали міст під Мелітополем, – Арестович

Партизани підірвали міст під Мелітополем, – Арестович
Українські партизани підірвали залізничний міст під окупованим Мелітополем. Він частково знищений.

Про це повідомляє радник голови ОП Олексій Арестович в Facebook.

"Вчора в районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково. Вже добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не прийшов", - написав Арестович.

За його словами, поки складно передбачити, коли окупантам вдасться відремонтувати міст і відновити по ньому рух, але "вони оскаженіли".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Мелітополь, міст, партизани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Партизани підірвали міст під Мелітополем, – Арестович
Сьогодні, 22:09
У Луцьку горіла квартира, де перебувала дитина
Сьогодні, 21:05
Як подолати емоційне оніміння під час війни
Сьогодні, 20:40
Якою буде погода на Волині завтра, 15 серпня
Сьогодні, 20:00
Якою є ситуація щодо ворожого вторгнення на усіх напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:01
Схожі новини
У Мелітополі невідомі патріоти вбили 70 російських окупантів, – розвідка У Мелітополі невідомі патріоти вбили 70 російських окупантів, – розвідка
13 квітень, 18:55
У Мелітополі підірвали колаборанта У Мелітополі підірвали колаборанта
12 серпень, 14:11
Переселенка з Мелітополя у Луцьку чекає на повернення з полону чоловіка-азовця Переселенка з Мелітополя у Луцьку чекає на повернення з полону чоловіка-азовця
05 серпень, 22:59
ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в окупованому Херсоні, рух неможливий ЗСУ завдали удару по залізничному мосту через Дніпро в окупованому Херсоні, рух неможливий
30 липень, 17:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Партизани підірвали міст під Мелітополем, – Арестович
Сьогодні, 22:09
 0
У Луцьку горіла квартира, де перебувала дитина
Сьогодні, 21:05
 0
Як подолати емоційне оніміння під час війни
Сьогодні, 20:40
 0
Якою буде погода на Волині завтра, 15 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Якою є ситуація щодо ворожого вторгнення на усіх напрямках. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 19:01
 0
Медіа
відео
1/8