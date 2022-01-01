Партизани підірвали міст під Мелітополем, – Арестович





Про це повідомляє радник голови ОП Олексій Арестович в Facebook.



"Вчора в районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково. Вже добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не прийшов", - написав Арестович.



За його словами, поки складно передбачити, коли окупантам вдасться відремонтувати міст і відновити по ньому рух, але "вони оскаженіли".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські партизани підірвали залізничний міст під окупованим Мелітополем. Він частково знищений.Про це повідомляє радник голови ОП"Вчора в районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково. Вже добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не прийшов", - написав Арестович.За його словами, поки складно передбачити, коли окупантам вдасться відремонтувати міст і відновити по ньому рух, але "вони оскаженіли".

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