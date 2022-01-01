Партизани підірвали міст під Мелітополем, – Арестович
Сьогодні, 22:09
Українські партизани підірвали залізничний міст під окупованим Мелітополем. Він частково знищений.
Про це повідомляє радник голови ОП Олексій Арестович в Facebook.
"Вчора в районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково. Вже добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не прийшов", - написав Арестович.
За його словами, поки складно передбачити, коли окупантам вдасться відремонтувати міст і відновити по ньому рух, але "вони оскаженіли".
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Про це повідомляє радник голови ОП Олексій Арестович в Facebook.
"Вчора в районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково. Вже добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не прийшов", - написав Арестович.
За його словами, поки складно передбачити, коли окупантам вдасться відремонтувати міст і відновити по ньому рух, але "вони оскаженіли".
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