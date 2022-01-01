У Луцьку горіла квартира, де перебувала дитина

У Луцьку горіла квартира, де перебувала дитина
У Луцьку на вулиці Привокзальній виникла пожежа на балконі квартири, що розташована на третьому поверсі.

Про це повідомляють у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

Вогонь швидко розповсюдився на горючі конструкції балконів на 4-у та п'ятому поверхах.

Вогнеборці вивели на свіже повітря 3-х дорослих та 1 дитину.

Пожежу ліквідували. Причина встановлюється.

Постраждалих немає.

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Теги: Луцьк, пожежа, квартира
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