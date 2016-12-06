Чисельність населення Землі перевищила 8 мільярдів
14 серпень, 22:50
Станом на серпень 2022 року чисельність населення Землі вже перевищила 8 млрд осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний сервіс Countrymeters.
Актуальна чисельність населення планети становить 8,009 млрд осіб. При цьому чоловіче населення переважає над жіночим - 50,5% проти 49,5%.
Топ-10 країн за чисельністю населення залишається тим самим: Китай (1,456 млрд), Індія (1,418 млрд), США (336 млн), Індонезія (281 млн), Пакистан (230 млн), Нігерія (218 млн), Бразилія (216 млн), Бангладеш (169 млн), Росія (146 млн) і Мексика (132 млн).
Зазначимо, за даними ООН, чисельність населення Землі мала досягти 8 млрд до середини листопада 2022 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний сервіс Countrymeters.
Актуальна чисельність населення планети становить 8,009 млрд осіб. При цьому чоловіче населення переважає над жіночим - 50,5% проти 49,5%.
Топ-10 країн за чисельністю населення залишається тим самим: Китай (1,456 млрд), Індія (1,418 млрд), США (336 млн), Індонезія (281 млн), Пакистан (230 млн), Нігерія (218 млн), Бразилія (216 млн), Бангладеш (169 млн), Росія (146 млн) і Мексика (132 млн).
Зазначимо, за даними ООН, чисельність населення Землі мала досягти 8 млрд до середини листопада 2022 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Горить, палає техніка ворожа»: добрі новини від ВолиньPost за 14 серпня
14 серпень, 23:51
Чисельність населення Землі перевищила 8 мільярдів
14 серпень, 22:50
Партизани підірвали міст під Мелітополем, – Арестович
14 серпень, 22:09
У Луцьку горіла квартира, де перебувала дитина
14 серпень, 21:05
Медіа