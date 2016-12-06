Чисельність населення Землі перевищила 8 мільярдів

Чисельність населення Землі перевищила 8 мільярдів
Станом на серпень 2022 року чисельність населення Землі вже перевищила 8 млрд осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистичний сервіс Countrymeters.

Актуальна чисельність населення планети становить 8,009 млрд осіб. При цьому чоловіче населення переважає над жіночим - 50,5% проти 49,5%.

Топ-10 країн за чисельністю населення залишається тим самим: Китай (1,456 млрд), Індія (1,418 млрд), США (336 млн), Індонезія (281 млн), Пакистан (230 млн), Нігерія (218 млн), Бразилія (216 млн), Бангладеш (169 млн), Росія (146 млн) і Мексика (132 млн).

Зазначимо, за даними ООН, чисельність населення Землі мала досягти 8 млрд до середини листопада 2022 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Земля, населення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Горить, палає техніка ворожа»: добрі новини від ВолиньPost за 14 серпня
14 серпень, 23:51
Чисельність населення Землі перевищила 8 мільярдів
14 серпень, 22:50
Партизани підірвали міст під Мелітополем, – Арестович
14 серпень, 22:09
У Луцьку горіла квартира, де перебувала дитина
14 серпень, 21:05
Схожі новини
Стало відомо, коли Земля стане перенаселеною Стало відомо, коли Земля стане перенаселеною
06 грудень, 2016, 02:09
Земля посіла лише 10 місце у новому рейтингу населеності Земля посіла лише 10 місце у новому рейтингу населеності
09 жовтень, 2015, 07:35
Землю накриє потужна магнітна буря наприкінці липня Землю накриє потужна магнітна буря наприкінці липня
29 липень, 10:33
Російські ЗМІ повідомляють про прибуття 61 тисячі біженців з ОРДЛО Російські ЗМІ повідомляють про прибуття 61 тисячі біженців з ОРДЛО
21 лютий, 10:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Горить, палає техніка ворожа»: добрі новини від ВолиньPost за 14 серпня
14 серпень, 23:51
 0
Чисельність населення Землі перевищила 8 мільярдів
14 серпень, 22:50
 0
Партизани підірвали міст під Мелітополем, – Арестович
14 серпень, 22:09
 0
У Луцьку горіла квартира, де перебувала дитина
14 серпень, 21:05
 0
Медіа
відео
1/8