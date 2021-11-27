Якою буде погода на Волині завтра, 15 серпня



проясненнями.



Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.



У понеділок прогнозують короткочасний дощ, можлива гроза.



Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрв за секунду.



Температура повітря вночі становитиме 13-18°, вдень 22-27°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок 15 серпня синоптики прогнозують на Волині хмарну погоду зпроясненнями.Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.У понеділок прогнозують короткочасний дощ, можлива гроза.Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрв за секунду.Температура повітря вночі становитиме 13-18°, вдень 22-27°.

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