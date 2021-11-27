Якою буде погода на Волині завтра, 15 серпня
Сьогодні, 20:00
У понеділок 15 серпня синоптики прогнозують на Волині хмарну погоду з
проясненнями.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
У понеділок прогнозують короткочасний дощ, можлива гроза.
Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрв за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 13-18°, вдень 22-27°.
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проясненнями.
Про це повідомляє Волинський обласний центр з гідрометеорології.
У понеділок прогнозують короткочасний дощ, можлива гроза.
Вітер буде північно-східним зі швидкістю 5-10 метрв за секунду.
Температура повітря вночі становитиме 13-18°, вдень 22-27°.
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