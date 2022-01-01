Тероборона Волині розповіла про ситуацію на кордоні з Білоруссю
Сьогодні, 13:32
Безпосередньо в смузі оборони 100 окремої бригади територіальної оборони Волині обстановка за минулий тиждень значних змін не зазнала.
Про це повідомили у телеграм-каналі бригади.
Інформують, що особовий склад бригади територіальної оборони у взаємодії з іншими складовими сил оборони краю повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності.
Усі підрозділи бригади, серед яких і артилерійські батареї, щоденно підвищують свій рівень бойової підготовки.
«Вздовж кордону республіки Білорусь триває проведення комплексу заходів з нарощування фортифікаційного обладнання та інженерних загороджень, включаючи мінні», - йдеться у повідомленні.
Наголошують, що місця таких загороджень марковані покажчиками «Небезпечно! Міни!». Командування бригади просить громадян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки.
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Про це повідомили у телеграм-каналі бригади.
Інформують, що особовий склад бригади територіальної оборони у взаємодії з іншими складовими сил оборони краю повністю контролює ситуацію у зоні своєї відповідальності.
Усі підрозділи бригади, серед яких і артилерійські батареї, щоденно підвищують свій рівень бойової підготовки.
«Вздовж кордону республіки Білорусь триває проведення комплексу заходів з нарощування фортифікаційного обладнання та інженерних загороджень, включаючи мінні», - йдеться у повідомленні.
Наголошують, що місця таких загороджень марковані покажчиками «Небезпечно! Міни!». Командування бригади просить громадян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки.
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