Смертельна аварія у Луцьку: водій BMW збив жінку і втік
Сьогодні, 11:58
Сьогодні, 14 серпня, сталася летальна ДТП на проспекті Василя Мойсея у Луцьку.
Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що водій BMW збив на смерть жінку 1938 року народження та втік з місця події.
Менш ніж за 10 хв його затримали поліцейські.
Наразі працює слідчо-оперативна група, тому всі деталі обіцяють повідомити згодом.
За попередньою інформацією, жінка переходила дорогу не за правилами.
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Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.
Відомо, що водій BMW збив на смерть жінку 1938 року народження та втік з місця події.
Менш ніж за 10 хв його затримали поліцейські.
Наразі працює слідчо-оперативна група, тому всі деталі обіцяють повідомити згодом.
За попередньою інформацією, жінка переходила дорогу не за правилами.
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