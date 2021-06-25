Смертельна аварія у Луцьку: водій BMW збив жінку і втік

Смертельна аварія у Луцьку: водій BMW збив жінку і втік
Сьогодні, 14 серпня, сталася летальна ДТП на проспекті Василя Мойсея у Луцьку.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

Відомо, що водій BMW збив на смерть жінку 1938 року народження та втік з місця події.

Менш ніж за 10 хв його затримали поліцейські.

Наразі працює слідчо-оперативна група, тому всі деталі обіцяють повідомити згодом.

За попередньою інформацією, жінка переходила дорогу не за правилами.

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Теги: ДТП, Василя Мойсея, загибель
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