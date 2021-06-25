Смертельна аварія у Луцьку: водій BMW збив жінку і втік





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



Відомо, що водій BMW збив на смерть жінку 1938 року народження та втік з місця події.



Менш ніж за 10 хв його затримали поліцейські.



Наразі працює слідчо-оперативна група, тому всі деталі обіцяють повідомити згодом.



За попередньою інформацією, жінка переходила дорогу не за правилами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 14 серпня, сталася летальна ДТП на проспекті Василя Мойсея у Луцьку.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.Відомо, що водій BMW збив на смерть жінку 1938 року народження та втік з місця події.Менш ніж за 10 хв його затримали поліцейські.Наразі працює слідчо-оперативна група, тому всі деталі обіцяють повідомити згодом.За попередньою інформацією, жінка переходила дорогу не за правилами.

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