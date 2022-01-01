Українська розвідка оприлюднила дані про командирів, чиї вояки обстрілюють крилатими ракетами українців





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За словами військової розвідки, самі льотчики вже розуміють, що відповідатимуть за воєнні злочини як виконавці, тому намагаються знищити докази їхньої участі у вбивствах цивільних.



Наприклад, за даними ГУР, окупанти з повітряно-космічних сил країни-терориста підкупляючи та за хабарі намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.



Зазначається, що особовий склад окупантів з цих частин залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України:



- 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, Енгельс)



Командир гвардії полковник Варпахович Микола;



- 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 85924, ЕНГЕЛЬС)



командир гвардії полковник Скітський Олег;



помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан Соколов Сергій;



помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав;



- 52 важкого бомбардувального авіаційного (в/ч 33310, Шайковка)



заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник Субботін Іван.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головне управління розвідки назвало поіменно командирів декількох військових частин російських окупантів, чиї військові завдавали ракетних ударів з літаківТу-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України.Про це повідомляє ГУР.За словами військової розвідки, самі льотчики вже розуміють, що відповідатимуть за воєнні злочини як виконавці, тому намагаються знищити докази їхньої участі у вбивствах цивільних.Наприклад, за даними ГУР, окупанти з повітряно-космічних сил країни-терориста підкупляючи та за хабарі намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.Зазначається, що особовий склад окупантів з цих частин залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України:- 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, Енгельс)Командир гвардії полковник- 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 85924, ЕНГЕЛЬС)командир гвардії полковникпомічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітанпомічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант- 52 важкого бомбардувального авіаційного (в/ч 33310, Шайковка)заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник

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