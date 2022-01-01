Українська розвідка оприлюднила дані про командирів, чиї вояки обстрілюють крилатими ракетами українців

Українська розвідка оприлюднила дані про командирів, чиї вояки обстрілюють крилатими ракетами українців
Головне управління розвідки назвало поіменно командирів декількох військових частин російських окупантів, чиї військові завдавали ракетних ударів з літаківТу-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України.

Про це повідомляє ГУР.

За словами військової розвідки, самі льотчики вже розуміють, що відповідатимуть за воєнні злочини як виконавці, тому намагаються знищити докази їхньої участі у вбивствах цивільних.

Наприклад, за даними ГУР, окупанти з повітряно-космічних сил країни-терориста підкупляючи та за хабарі намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень.

Зазначається, що особовий склад окупантів з цих частин залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах та мирному населенню України:

- 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (в/ч 06987, Енгельс)

Командир гвардії полковник Варпахович Микола;

- 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 85924, ЕНГЕЛЬС)

командир гвардії полковник Скітський Олег;

помічник штурмана авіаційної ескадрильї на Ту-160 – капітан Соколов Сергій;

помічник командира корабля авіаційного загону авіаційної ескадрильї на Ту-160 – старший лейтенант Будко Станіслав;

- 52 важкого бомбардувального авіаційного (в/ч 33310, Шайковка)

заступник командира полку по воєнно-політичній роботі – підполковник Субботін Іван.

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Теги: розвідка, ГУР, командири
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