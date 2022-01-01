ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів та понад два десятки російської техніки
Сьогодні, 11:45
Збройні сили протягом 13 серпня ліквідували 150 окупантів, 8 танків та 11 броньованих машин.
Про це свідчать дані Генштабу на ранок 14 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1864 (+8) од,
– бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од,
– артилерійських систем – 980 (+2) од,
– РСЗВ - 261 (+0) од,
– засоби ППО - 136 (+0) од,
– літаків – 233 (+0) од,
–гелікоптерів – 194 (+1) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 784 (+5),
– крилаті ракети - 187 (+0),
– кораблі /катери - 15 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн- 3039 (+3) од,
– спеціальна техніка - 91 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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Про це свідчать дані Генштабу на ранок 14 серпня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали:
– особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано,
– танків ‒ 1864 (+8) од,
– бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од,
– артилерійських систем – 980 (+2) од,
– РСЗВ - 261 (+0) од,
– засоби ППО - 136 (+0) од,
– літаків – 233 (+0) од,
–гелікоптерів – 194 (+1) од,
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 784 (+5),
– крилаті ракети - 187 (+0),
– кораблі /катери - 15 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн- 3039 (+3) од,
– спеціальна техніка - 91 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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