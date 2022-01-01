ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів та понад два десятки російської техніки





Про це свідчать дані Генштабу на ранок 14 серпня.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали:



– особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано,

– танків ‒ 1864 (+8) од,

– бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од,

– артилерійських систем – 980 (+2) од,

– РСЗВ - 261 (+0) од,

– засоби ППО - 136 (+0) од,

– літаків – 233 (+0) од,

–гелікоптерів – 194 (+1) од,

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 784 (+5),

– крилаті ракети - 187 (+0),

– кораблі /катери - 15 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн- 3039 (+3) од,

– спеціальна техніка - 91 (+0).



Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збройні сили протягом 13 серпня ліквідували 150 окупантів, 8 танків та 11 броньованих машин.Про це свідчать дані Генштабу на ранок 14 серпня.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.08 орієнтовно склали:– особового складу – близько 43550 (+150) осіб ліквідовано,– танків ‒ 1864 (+8) од,– бойових броньованих машин ‒ 4126 (+11) од,– артилерійських систем – 980 (+2) од,– РСЗВ - 261 (+0) од,– засоби ППО - 136 (+0) од,– літаків – 233 (+0) од,–гелікоптерів – 194 (+1) од,– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 784 (+5),– крилаті ракети - 187 (+0),– кораблі /катери - 15 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн- 3039 (+3) од,– спеціальна техніка - 91 (+0).Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію