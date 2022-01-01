Воїни волинської 14 ОМБр показали, як знищили три російські БПМ і змішали з землею окупантів. ВІДЕО





Відео вдалого дня на полі бою оприлюднили на сторінці бригади у фейсбуці.



«Вдалий день - це коли знищили 3 БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків!



У Князівської піхоти ранок на Донбасі починається не завжди з кави», - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили три бойові машини піхоти противника та близько 25 ворогів.Відео вдалого дня на полі бою оприлюднили на сторінці бригади у фейсбуці.«Вдалий день - це коли знищили 3 БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків!У Князівської піхоти ранок на Донбасі починається не завжди з кави», - йдеться у дописі.

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