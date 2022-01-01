Воїни волинської 14 ОМБр показали, як знищили три російські БПМ і змішали з землею окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:54
Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили три бойові машини піхоти противника та близько 25 ворогів.
Відео вдалого дня на полі бою оприлюднили на сторінці бригади у фейсбуці.
«Вдалий день - це коли знищили 3 БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків!
У Князівської піхоти ранок на Донбасі починається не завжди з кави», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео вдалого дня на полі бою оприлюднили на сторінці бригади у фейсбуці.
«Вдалий день - це коли знищили 3 БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків!
У Князівської піхоти ранок на Донбасі починається не завжди з кави», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Минулої доби рятувальники Луцька 13 разів виїжджали відкачувати воду із затоплених підвалів і територій
Сьогодні, 11:13
Воїни волинської 14 ОМБр показали, як знищили три російські БПМ і змішали з землею окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 10:54
Медіа