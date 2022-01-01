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Воїни волинської 14 ОМБр показали, як знищили три російські БПМ і змішали з землею окупантів. ВІДЕО

Воїни волинської 14 ОМБр показали, як знищили три російські БПМ і змішали з землею окупантів. ВІДЕО
Воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищили три бойові машини піхоти противника та близько 25 ворогів.

Відео вдалого дня на полі бою оприлюднили на сторінці бригади у фейсбуці.

«Вдалий день - це коли знищили 3 БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків!

У Князівської піхоти ранок на Донбасі починається не завжди з кави», - йдеться у дописі.


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Теги: 14 бригада, ворог, БПМ
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