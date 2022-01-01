У британській розвідці назвали нову мету Росії на Донбасі
Сьогодні, 09:40
Минулого тижня пріоритетом Росії була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України. Однак на Донбасі підтримувані Росією сили, в основному бойовики "ДНР", продовжують робити спроби атак на північ від Донецька.
Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.
"Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Врегулювання, ймовірно, залишається спірним. Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року", - йдеться в повідомленні.
У британській розвідці вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основного підходу до Донецька із Західу України.
Нагадаємо, раніше в британській розвідці говорили, що РФ підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні.
Крім того, Росія створила велике формування Сухопутних військ для продовження війни в Україні.
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Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter.
"Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Врегулювання, ймовірно, залишається спірним. Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року", - йдеться в повідомленні.
У британській розвідці вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основного підходу до Донецька із Західу України.
Нагадаємо, раніше в британській розвідці говорили, що РФ підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні.
Крім того, Росія створила велике формування Сухопутних військ для продовження війни в Україні.
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