У британській розвідці назвали нову мету Росії на Донбасі





Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в



"Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Врегулювання, ймовірно, залишається спірним. Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року", - йдеться в повідомленні.



У британській розвідці вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основного підходу до Донецька із Західу України.



Нагадаємо, раніше в британській розвідці говорили, що РФ підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні.



Крім того, Росія створила велике формування Сухопутних військ для продовження війни в Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулого тижня пріоритетом Росії була переорієнтація підрозділів для посилення півдня України. Однак на Донбасі підтримувані Росією сили, в основному бойовики "ДНР", продовжують робити спроби атак на північ від Донецька.Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Великобританії в Twitter "Особливо запеклі бої розгорнулися за селищем Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Врегулювання, ймовірно, залишається спірним. Район знаходиться на передовій лінії контролю Донбасу з 2014 року", - йдеться в повідомленні.У британській розвідці вважають, що новою метою російських окупантів є захоплення траси M04, основного підходу до Донецька із Західу України.Нагадаємо, раніше в британській розвідці говорили, що РФ підірвала довіру до військового потенціалу країни через невдачі у війні в Україні.Крім того, Росія створила велике формування Сухопутних військ для продовження війни в Україні.

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