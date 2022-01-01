Сьогодні – Маковий Спас: особливості святкування
Сьогодні, 08:00
14 серпня християни східного обряду відзначають свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, або Свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці. У народі його називають Маковий Спас, Медовий Спас або Маковія.
Про особливості цього свята розповідає Дзеркало тижня.
Цього дня заведено ходити до церкви. З собою беруть сезонні фрукти, мед, а також маковійчики – спеціально зібрані букетики польових квітів та трав. Вважалося, що мед до освячення в церкві їсти не можна.
На святковому столі, приготовленому до цього дня, обов'язково повинні бути страви з маком. Готували також вареники та пироги, які приправляли медом. Трапезу зазвичай починали з ложки меду або млинців з маковою начинкою.
У свято також було заведено купатися у відкритих водоймах, вважалося, що вода в цей день набуває цілющої сили.
А ось після Медового Спасу купатися в річках та озерах вже не можна, вважається, що вода починає «цвісти».
У народі також вважали, що з цього дня починається осінь та дощі.
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Про особливості цього свята розповідає Дзеркало тижня.
Цього дня заведено ходити до церкви. З собою беруть сезонні фрукти, мед, а також маковійчики – спеціально зібрані букетики польових квітів та трав. Вважалося, що мед до освячення в церкві їсти не можна.
На святковому столі, приготовленому до цього дня, обов'язково повинні бути страви з маком. Готували також вареники та пироги, які приправляли медом. Трапезу зазвичай починали з ложки меду або млинців з маковою начинкою.
У свято також було заведено купатися у відкритих водоймах, вважалося, що вода в цей день набуває цілющої сили.
А ось після Медового Спасу купатися в річках та озерах вже не можна, вважається, що вода починає «цвісти».
У народі також вважали, що з цього дня починається осінь та дощі.
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