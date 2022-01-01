Сьогодні – Маковий Спас: особливості святкування





Про особливості цього свята розповідає



Цього дня заведено ходити до церкви. З собою беруть сезонні фрукти, мед, а також маковійчики – спеціально зібрані букетики польових квітів та трав. Вважалося, що мед до освячення в церкві їсти не можна.



На святковому столі, приготовленому до цього дня, обов'язково повинні бути страви з маком. Готували також вареники та пироги, які приправляли медом. Трапезу зазвичай починали з ложки меду або млинців з маковою начинкою.



У свято також було заведено купатися у відкритих водоймах, вважалося, що вода в цей день набуває цілющої сили.



А ось після Медового Спасу купатися в річках та озерах вже не можна, вважається, що вода починає «цвісти».



У народі також вважали, що з цього дня починається осінь та дощі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 14 серпня християни східного обряду відзначають свято Винесення чесних древ Животворчого Хреста Господнього, або Свято Всемилостивого Спаса та Пресвятої Богородиці. У народі його називають Маковий Спас, Медовий Спас або Маковія.Про особливості цього свята розповідає Дзеркало тижня. Цього дня заведено ходити до церкви. З собою беруть сезонні фрукти, мед, а також маковійчики – спеціально зібрані букетики польових квітів та трав. Вважалося, що мед до освячення в церкві їсти не можна.На святковому столі, приготовленому до цього дня, обов'язково повинні бути страви з маком. Готували також вареники та пироги, які приправляли медом. Трапезу зазвичай починали з ложки меду або млинців з маковою начинкою.У свято також було заведено купатися у відкритих водоймах, вважалося, що вода в цей день набуває цілющої сили.А ось після Медового Спасу купатися в річках та озерах вже не можна, вважається, що вода починає «цвісти».У народі також вважали, що з цього дня починається осінь та дощі.

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